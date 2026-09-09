Rescatadas dos personas a la deriva en una neumática con vía de agua frente a las costas de Doñana. - SALVAMENTO MARÍTIMO

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a dos personas, una de ella con un cuadro de hipotermia, que navegaban a la deriva en una neumática que presentaba vía de agua y que finalmente se ha hundido frente a las costas de Doñana.

Según ha indicado Salvamento Marítimo en su perfil de 'X', consultado por Europa Press, el suceso ha tenido lugar frente a la Playa del Inglesito, en el litoral de Doñana y cerca de la barra del Guadalquivir cuando la neumática en la que viajaban las dos personas ha presentado una vía de agua. Además, las personas navegaban sin chalecos y con el motor inutilizado, toda vez que la embarcación ha terminado hundiéndose.

El rescate ha sido coordinado por CCS Huelva y Cádiz y han sido activados Salvamar Vela y Helimer 222, que trasladó a los afectados al aeropuerto de Jerez, donde fueron asistidos. Uno de los tripulantes presentaba un cuadro de hipotermia.