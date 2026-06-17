Restablecida la circulación de trenes de la línea Huelva-Sevilla tras las obras de reparación por los daños del temporal

Archivo - Tren de media distancia en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una vez que Adif ha concluido este miércoles las obras de reparación de la línea férrea Huelva-Sevilla por los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, las cuales se retrasaron dos días del plazo dado inicialmente, ya se ha restablecido la circulación de los trenes y los primeros han comenzado a prestar servicio esta misma jornada.

Así, según ha indicado desde Renfe a Europa Press, ya han salido los primeros, que han sido el cercanías de la línea 5 de Sevilla, el media distancia Sevilla-Huelva y los Alvia e Intercity Madrid-Huelva.

De este modo, según confirmó Adif, las obras que estaba llevando a cabo entre las estaciones de San Juan del Puerto-Moguer y Alamillo, ya han sido finalizadas y, por tanto, "la infraestructura queda apta para la circulación". No obstante, la apertura de la vía se produce dos días después del plazo dado inicialmente, ya que la finalización de las obras estaba prevista para el lunes, 15 de junio, aunque finalmente se produjo un retraso avisó de las mismas.

Por otro lado, desde Renfe señalaron esta mañana que una vez finalizados los trabajos en la infraestructura, y "tras los procedimientos previos habituales a la puesta en servicio", se iban a retomar, como ya ha sucedido, las frecuencias habituales de los Media Distancia Sevilla-Huelva, Alvia e Intercity Madrid-Huelva y Cercanías C5.

La compañía continúa informando a los viajeros a través de sus canales oficiales de comunicación, tanto en los puntos de venta como en la app de Cercanías, el canal de WhatsApp, la cartelería y la megafonía de las estaciones, la web de Renfe y el perfil @Inforenfe en la red social X.

El pasado 29 de mayo arrancaron las obras en la vía del tren de Huelva y que se enmarcan en la reparación de los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, así como en la ampliación de vías de apartado en Salteras y Escacena.

Según indicaron, las dos actuaciones se han llevado a cabo de forma simultánea y coordinada con el objetivo de "reducir al máximo las afecciones al servicio". Tras los temporales de febrero ha sido necesaria la reconstrucción de la plataforma ferroviaria y protección mediante una escollera; la reposición de señales y balizas; la estabilización de los desmontes; también una limpieza de drenajes y restitución de cauces dañados y la reposición de caminos de acceso y servicios y de badenes inundables, entre otras actuaciones.

Todo esto mientras se ejecutan actuaciones para las que era "necesario" una interrupción de la circulación y que permitirán la ampliación de vías de apartado de la estación de Escacena (Huelva) y Salteras (Sevilla).

Esta iniciativa es una medida conjunta para impulsar el transporte ferroviario de mercancías en la línea convencional Sevilla-Huelva, que se desarrolla en el marco del convenio suscrito por Adif y la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) para impulsar el tráfico de mercancías con origen o destino el Puerto de Huelva hacia los corredores Atlántico y Mediterráneo.

Renfe puso en marcha un servicio alternativo por carretera en el tramo Sevilla-Huelva para los trenes de Media Distancia y Larga Distancia (Alvia e Intercity). En el caso de la línea C-5 Benacazón-Sevilla Santa Justa-Dos Hermanas, Renfe garantiza la movilidad mediante un plan alternativo por carretera entre Benacazón y Sevilla Santa Justa, con paradas intermedias. Entre Sevilla Santa Justa y Jardines de Hércules/Dos Hermanas, con paradas intermedias, se enlaza con trenes de la línea C-1.