Retiran diez caballos sueltos en el término de Almonte que suponían "un riesgo" para los vehículos

ALMONTE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva), en coordinación con el Espacio Natural de Doñana y el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, han llevado a cabo una actuación de retirada de diez caballos sueltos que "suponían un riesgo para los vehículos que circulan por las carreteras del Condado".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Almonte en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que señala que esta intervención ha sido el resultado de "meses de trabajo coordinado, tras las denuncias y avisos de vecinos preocupados por la presencia de animales en la vía pública".

En este sentido, ha informado de que durante el proceso se han instalado cancillas, y que el personal del Espacio Natural ha acudido "diariamente para alimentar a los animales y facilitar su captura de forma segura y sin causarles daño".

El Consistorio almonteño ha indicado que los caballos han sido trasladados al recinto ganadero municipal, "utilizando los medios propios del Ayuntamiento" a través del Departamento de Ganadería.

Asimismo, ha recordado que el Pleno Municipal del 18 de noviembre aprobó la modificación de la Ordenanza Fiscal que regula la tasa por la retirada de animales sueltos en la vía pública, "endureciendo las sanciones económicas por abandono animal, según la gravedad de la infracción y la reincidencia".

De la misma manera, ha destacado que "está totalmente prohibido dejar animales atados, trabados o sueltos sin vigilancia, tanto en vías públicas como en zonas verdes, plazas, recintos municipales o propiedades privadas", toda vez que ha agradecido "la colaboración de todos los profesionales implicados y la comprensión de los vecinos".