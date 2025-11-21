Reyes Gallegos trae su ópera prima, 'Ellas en la ciudad', a la Sección Talento Andaluz del Festival de Huelva

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La realizadora Reyes Gallegos ha presentado este viernes en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano su ópera prima, 'Ellas en la ciudad', un documental que forma parte de la Sección Talento Andaluz del certamen onubense y que relata la vida de las primeras pobladoras de tres barrios de la periferia sevillana, construidos en los años 70, y "pilares de una ciudad que acabó por darles la espalda".

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, sus relatos, "con tanta inteligencia como humor", sobre género, cuidados, educación y urbanismo son clave para entender nuestro patrimonio y la transformación urbana de los últimos 50 años.

"Hay un gran trabajo de campo de mi labor como arquitecta que me permitió conocer a todas las protagonistas y que valiera como punto de partida", ha explicado.

La realizadora ha añadido que "las ciudades son hostiles y se planifican de manera hostil, no tienen en cuenta al 50% de la población, que son las mujeres, y solo se usan criterios capitalistas". La pregunta central que plantea el documental es "clara": "cómo serían las ciudades si éstas fueran diseñadas por mujeres".

"Quería contar lo que había experimentado con las protagonistas, sacarlas del estereotipo que hay de ciertos barrios. Me encontré en ellas mucha ironía y mucho sentido del humor y una manera de afrontar la vida muy especial y enriquecedora", ha añadido la directora.

Reyes Gallegos ha estado acompañada en la presentación por el productor Rafael Cobos, quien ha destacado que "el documental cuenta una historia silenciada, muy desconocida, que se necesitaba que se diera a conocer, con el objetivo de que el futuro de nuestras ciudades sea distinto".

Reyes Gallegos (Sevilla, 1979) es doctora arquitecta urbanista. Premio Andalucía de Urbanismo 2016 y Premio COAS 2021. Directora de los proyectos La ciudad viva, Plan Reaviva, Ellas en la ciudad y Sevilla, ciudad de los 15 minutos. Profesora en el Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, empezó a investigar sobre el urbanismo sostenible y con perspectiva de género para su doctorado. Es autora de la serie de fotografías #EllasEnLaCiudad.