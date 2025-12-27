Rico destaca que el Gobierno sitúa a Huelva "en un lugar protagonista" de la transición energética en Europa

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - EUROPA PRESS

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado que el Gobierno de España ha posicionado a Huelva en "un lugar protagonista" al elegirla como "el foco de la reindustrialización que vamos a vivir" con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, de forma que la provincia será "el centro de transición energética y de la descarbonización" en Europa y "va a pensar en verde".

Así lo ha manifestado la subdelegada del Gobierno en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha indicado que "el hecho de que Andalucía vaya a ser protagonista en este valle del hidrógeno verde no es fruto del azar", sino que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "eligió" a Huelva en la Cumbre Climática conocida como COP (Conferencia de las Partes) que se celebró en diciembre del año 2023 en Emiratos Árabes, en la que participaron Moeve y Maerks y "que fue el punto de salida". "Apostar por Cádiz y por Huelva para que sean ese valle y los puntos de excelencia a nivel europeo es una realidad", ha destacado.

"Y los hechos nos avalan con la apuesta del Gobierno de España con esos más de 400 millones de ayudas a Moeve dentro del proyecto Onuba. Creo que es un claro ejemplo. Huelva va a ser protagonista de esta reindustrialización y se va a alinear con la búsqueda de esa neutralidad climática que todos queremos para el 2050 y esa transición verde. Vamos a ser exportadores de moléculas verdes del hidrógeno, del metanol y ya se está construyendo la planta de biocombustible. Son realidades que luego van a generar empleo, cohesión territorial y que van a colocar a Huelva en la excelencia", ha subrayado.

La subdelegada ha realizado un balance de las actuaciones del Gobierno en Huelva a lo largo del año, destacando también "la apuesta del gobierno en I+D+I" que es "una realidad" con el "binomio excepcional y de excelencia que es el Cedea-CEUS" con "unos hangares de más de 4.000 metros cuadrados en los que se están generando centros de ensayos para estas aeronaves no tripuladas, pero para también para montarlas no solamente para hacer ensayos".

En este sentido, ha destacado que "va a ser un vehículo tractor" y que "detrás de eso ya hay muchísimas empresas interesadas" que "ya se están posicionando", como Airbus.

Respecto al CEUS, ha recordado que su ampliación está incluida en el Marco de Actuaciones para Doñana, en una línea de su parte socioeconómica, del Ministerio para la Transición y Reto Demográfico.

Por ello, Rico ha afirmado que "no son discursos vagos, sino que son realidades. Se está apostando. Huelva está en el mapa del desarrollo", ha remarcado antes de añadir que "también hay una apuesta decidida por el patrimonio histórico" dentro del programa del 2% cultural con el que ha participado en la rehabilitación del Espacio Santa Fe con "más de la mitad de la inversión para que eso sea una realidad", algo que ha admitido que le "satisface" porque "también se va de la mano de otras administraciones". "Porque esto tiene que ser un trabajo de equipo Huelva nos importa a todos y al Gobierno le importa", ha añadido.

Asimismo, dentro del 2% cultural, ha destacado otras actuaciones como la obra de restauración del espacio fortificado de la Iglesia y del Castillo en Aracena. "Es una apuesta por el patrimonio histórico y por el patrimonio histórico industrial, como con la restauración de la Casa Consejo de la Universidad de Huelva en Riotinto para transformarla en centro de dinamización cultural y económico" con "una proyección académica y de cohesión del territorio en la Cuenca Minera" o "con la renovación de las estructuras del Muelle Cargadero de Tharsis".

"Saber que el gobierno de España está detrás de todo eso a mí me enorgullece porque Huelva brilla y destaca, como con la apuesta decida del Ministerio de Industria, con más de la mitad del presupuesto en la inauguración del mercado de San Sebastián, que genera comercio de proximidad. Estoy orgullosa, no solo por la intensidad de las actuaciones, sino por ver que Huelva está siendo una provincia protagonista para el Gobierno y que apuesta por ello", ha enfatizado.

HUELVA "ESTÁ EN EL MAPA"

Con todo ello, Rico ha afirmado que Huelva "está en el mapa" y que cuenta con "muchos motores tractores". "El gobierno de España ha elegido que sea el centro de la industria técnica aeroespacial, que sea una apuesta por la innovación tecnológica y su desarrollo, que sea una apuesta portuaria por un puerto de interés en general que va a hacer un despliegue y estamos viendo la metamorfosis, que sea una apuesta Huelva también de esta industria del hidrógeno verde".

"El balance es positivo, muy intenso, porque realmente hemos estado trabajando todo este año por y para Huelva y estoy muy contenta, porque el Gobierno de España ha puesto a Huelva en una posición potente. Como muy bien apuntaba el ministro Óscar Puente cuando vino a Huelva, es la hora de Huelva, y no hay marcha atrás", ha remarcado.

Por último, la subdelegada ha destacado la "apuesta global" del Gobierno de España, de forma que "el punto central son las personas y se está viendo con todas las políticas que se están desplegando, con incrementos del salario, de las pensiones y el diseño de políticas dentro de la reforma laboral que suponen un aumento del porcentaje de afiliación, ya cercanos a los 22 millones de alta, o con el acercamiento de la administración hacia la gente, llevando servicios a los pueblos o a los centros educativos con el Plan Director de mejora de la convivencia en los centros escolares".