Rico subraya que Huelva "aglutina el 85% nacional" de la contratación en origen y es "el ejemplo a seguir"

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - EUROPA PRESS

HUELVA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha subrayado que la provincia onubense "aglutina el 85% nacional" de toda la contratación de origen, por lo que "la referencia y el ejemplo a seguir", ya que "nos siguen por detrás Lleida y Albacete, pero hablamos de un 4% y un 2%".

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que la subdelegada se ha referido así al programa Gecco de gestión colectiva de contratación en origen, que cumple 25 años, y en el que "Huelva es el faro". Rico ha recordado que en este programa "intervienen muchas personas, con muchos ministerios implicados y con el sector para que sea una realidad".

Al respecto, ha explicado que este año "se va a disponer de 21.496 trabajadores que vienen para hacer realidad la campaña agrícola". Todo esto coordinado por el Consejo de Flujos Migratorios que reúne a "todo el sector agrícola, el sector social, al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, todos los sectores afectados, para que esto sea una realidad". En este sentido, ha señalado que la pasada campaña el número de contrataciones fue menor, pero que "se incrementó en cerca de 5.000 trabajadores y este año hemos vuelto a incrementar en 4.500".

"Es verdad que para el sector la mano de obra nunca es suficiente, pero nosotros intentamos ajustar para que sea un win-win, una relación en la que ganamos ambas partes. Ajustar la falta dentro del mercado nacional para cubrir esas necesidades con la oferta que recibimos, mayoritariamente, de países como Marruecos, que vienen a Huelva para la campaña. Son 21.496 personas vienen para cubrir la campaña. Hemos intentado abrir otras líneas de trabajo que van a beneficiar al sector, que son 1.800 personas más que vienen también, pero no dentro del programa Gecco", ha detallado.

Al respecto, ha explicado que "también se ha abierto la posibilidad de que venga a través de protección internacional, y se está trabajando también en esa línea", por lo que se intenta "abrir nuevos mercados", pero "Gecco da respuesta".

TRABAJADORES DE OCHO NACIONALIDADES

La subdelegada ha detallado que este año vienen 17.241 personas que repiten de países como Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Marruecos, Mauritania, Paraguay y Senegal, así como 4.255 nuevos trabajadores". "Vienen cien de Colombia en el tercer año de proyecto y va muy bien y se ha incrementado a 200 los trabajadores nuevos en Guatemala, que llega su segundo año y también funciona muy bien", ha señalado.

Asimismo, se incrementan 500 también en Honduras, que viene ya por su cuarto año", mientras que de Marruecos, que es el país que más trabajadores aporta, vienen 3.305; de Mauritania vienen 48, otros cien de Paraguay y desde Senegal viene 142 --estos tres últimos países se incorporan este año como proyecto piloto-- con lo cual la campaña agrícola de Huelva "cuenta con ocho nacionalidades distintas".

"Somos el faro. Ya están intentando otras provincias, como Murcia, ver si hay la posibilidad de concertar con Egipto para ver si pueden pero el ejemplo a seguir es Huelva. Y lo bonito de este programa, no solamente es que da trabajo de una manera ya fija porque llevamos ya dos años, sino que desde el 2024, desde que se ha cambiado la autorización que traen para trabajar y ahora son fijos discontinuos y tienen una renovación que se hace de manera automática por cuatro años y pueden estar en nuestro país durante nueve meses de trabajo y eso también consolida la seguridad para que estas personas vayan renovando su vínculo con nosotros", ha destacado.

Por ello, la subdelegada ha enfatizado que este programa es "un ejemplo de migración ordenada, legal, circular y segura", por lo que todos los actores implicados se sienten "muy orgullosos" de él y lo consideran "un proyecto para copiar y exportar" con "una planificación muy potente que hay que intentar cuidar".

"La relación con las embajadas, con los consulados, con los ministerios implicados es muy buena, pero esto lleva también un diseño de control de visados, autorizaciones, etc. Trabajamos de una manera muy intensa con todos los países para que la campaña y la apuesta por los frutos rojos del sector agrícola y el apoyo por parte del Gobierno de España sea una realidad y lo está siendo. Nos gustaría que fueran más los que vinieran, pero hay que intentar ajustarlo a la realidad que tenemos", ha dicho.