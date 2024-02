Rociana (Huelva) confía en que el Ministerio ponga fecha la próxima semana para la reunión con alcaldes de Doñana

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Rociana del Condado (Huelva), Francisco de Asís Pérez (PP), confía en que la próxima semana el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) retome los contactos para poner una nueva fecha de reunión con los alcaldes de las entidades locales de la Reserva de la Biosfera Doñana tras el acuerdo alcanzado este miércoles entre la Junta y el Ministerio para cambiar la redacción del artículo del decreto de simplificación administrativa que hace referencia a la Ley Forestal andaluza y al uso de suelos forestales y agrícolas.

Así lo ha indicado Pérez en declaraciones a Europa Press, tras señalar que este mismo viernes va a solicitar por escrito al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "una nueva fecha" que espera que sea "pronto" porque "se estaba ya en la definición de las cantidades o de las cuantías del reparto de las entidades locales" --perteneciente a la línea 10 del plan de 70 millones de euros dentro del Marco de Actuaciones para Doñana--.

El alcalde de Rociana ha subrayado que las primeras declaraciones de la ministra Teresa Ribera sobre el decreto le "sorprendieron" porque entendía que, "si había algo que no le gustaba al Gobierno central", en cuestión a los cambios en la Ley Forestal presentados en el decreto, "se debería haber hablado tranquilamente entre las dos administraciones y seguir adelante con el acuerdo de Doñana que ya estaba firmado", porque "se ha formado un revuelo por una cuestión que se ha solucionado en una reunión rápida".

Con respecto a esto, lamenta que esta cuestión, "que se ha solucionado de una forma fácil", haya "paralizado" esta reunión con respecto a "un acuerdo para Doñana que ya estaba firmado", toda vez que considera que "se podía haber seguido dando pasos perfectamente" porque "ya no es por los pueblos, sino por los agricultores afectados".

Por ello, espera que "la semana que viene se pongan en contacto" con los municipios --Almonte, Hinojos, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa-- para concertar una nueva reunión.

"Esperemos que no haya más sobresaltos y que si tienen que hablar, que hablen las administraciones superiores, que para eso están y están en contacto diario, y que no se pare todo por una discusión y se esté siempre asustando, ya no solo a los ayuntamientos sino también a los agricultores, que son los principales afectados".