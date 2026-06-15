Rociana (Huelva) se queda sin ayudas del Gobierno para el temporal "por la dejadez absoluta del alcalde"

Ayuntamiento de Rociana del Condado (Huelva). - PSOE DE HUELVA

ROCIANA DEL CONDADO (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Rociana del Condado (Huelva), Rubén Picón, ha lamentado que el municipio se haya quedado sin ayudas estatales para reparar los daños de las borrascas "por la inacción de un alcalde y un equipo de Gobierno del PP que no han tramitado ni una sola petición para ello".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rubén Picón ha mostrado su "enorme indignación y preocupación ante la exclusión total del municipio de estas ayudas extraordinarias, históricas, otorgadas por el Gobierno de España, unas subvenciones de las que no se va a ver beneficiada Rociana por la dejadez absoluta del alcalde, Paco Pérez".

"Estamos viendo cómo todos los pueblos vecinos de la comarca del Condado están siendo regados con millones de euros para recuperarse de los daños del temporal, mientras que en nuestro pueblo la cifra es un cero rotundo", ha aseverado.

En este sentido, el portavoz del PSOE ha criticado la "falta de diligencia y de responsabilidad del primer edil y de su equipo de Gobierno", por ello, se ha preguntado si "tanta es la dejadez del alcalde que ni siquiera mira por el estado de los caminos e infraestructuras afectadas por los temporales".

"No han realizado ninguna petición formal ni solicitado ayuda alguna al Gobierno de España para este asunto tan crucial para nuestros agricultores y vecinos", ha enfatizado.

En este sentido, Rubén Picón ha criticado que los caminos rurales de Rociana del Condado, "arterias vitales para la economía local y la campaña agrícola, se encuentran en un estado lamentable tras el paso de las borrascas". Por ello, "resulta inaudito e inadmisible que se hayan dejado perder estas ayudas públicas extraordinarias en las que el Gobierno está otorgando el cien por cien de los solicitado por los ayuntamientos para realizar las reparaciones".

Pero "tampoco", según ha añadido el socialista, el municipio ha recibido ni un solo euro para el arreglo de caminos procedente de las ayudas por el tren de borrascas de la Junta, evidenciando, a su juicio, "una incapacidad de gestión que aísla a Rociana y castiga directamente a nuestro sector agrícola".

"Estamos hablando de recursos públicos que otros municipios sí han sabido aprovechar para mejorar sus infraestructuras y ayudar a sus vecinos. Mientras tanto, Rociana pierde una oportunidad que podría haber supuesto una importante inversión para nuestro pueblo", ha lamentado Rubén Picón.

El portavoz socialista ha exigido al alcalde que "dé explicaciones públicas inmediatas a la ciudadanía porque Rociana no puede permitirse un Gobierno local que viva de espaldas a las convocatorias oficiales y que, por pura desidia, deje perder un tren de millones de euros que sí están aprovechando los municipios de nuestro entorno".