Rocío Muñoz y Patricia Mauri reciben los XXIV Premios Marismas 'Mujeres por la Igualdad' del Ayuntamiento de Huelva

Premiadas en el XXIV Premios Marismas 'Mujeres por la Igualdad', acompañadas de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; junto a la concejal de Servicios Sociales, Familias, Vivienda, Empleo y Desarrollo Económico, Adela de Mora. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El patio del Ayuntamiento de Huelva ha acogido en la tarde de este miércoles el acto de entrega de los XXIV Premios Marismas 'Mujeres por la Igualdad', en un acto que ha estado presidido por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; junto a la concejal de Servicios Sociales, Familias, Vivienda, Empleo y Desarrollo Económico, Adela de Mora.

Se trata de unos galardones consolidados ya como una de las principales referencias del reconocimiento institucional al compromiso con la igualdad en la ciudad, que en esta edición han distinguido las trayectorias de Rocío Muñoz Sánchez y Patricia Mauri Fábregas, dos mujeres que han dedicado su vida profesional y personal "al cuidado, la atención a las personas y la transformación social".

El acto ha incluido además la entrega de un reconocimiento póstumo a la fotógrafa María Clauss, en homenaje a una trayectoria "que dejó una profunda huella en la cultura y la memoria colectiva de Huelva". Durante su intervención, la alcaldesa de Huelva, ha señalado que los Premios Marismas forman parte de la historia de la ciudad y representan "el compromiso colectivo con la igualdad real entre mujeres y hombres".

Asimismo, ha destacado que estos reconocimientos sirven para visibilizar a quienes "muchas veces desde la discreción, dedican su vida a cuidar, acompañar, liderar, abrir caminos y derribar barreras". La primera edil ha subrayado además que "la igualdad no avanza únicamente a través de leyes o políticas públicas, sino gracias a personas que transforman su entorno desde la responsabilidad, la generosidad y la convicción de que nadie debe quedarse atrás", asegurando que las galardonadas de esta edición son un ejemplo de esos valores.

En este sentido, ha señalado que Rocío Muñoz y Patricia Mauri representan "el cuidado, la entrega, la capacidad de liderazgo y el compromiso con las personas, valores imprescindibles para construir una sociedad mejor".

Tras recibir el galardón, Rocío Muñoz ha afirmado que el premio "no es un reconocimiento" solo a su trabajo, sino que es "a todas las mujeres que luchan cada día para que la igualdad deje de ser un objetivo y sea una realidad", añadiendo que "hoy estemos aquí celebrando este tipo de galardón, es gracias a esas mujeres que tanto lucharon por la igualdad en otros tiempos muchos más complicados".

Muñoz también ha insistido en que "esta lucha no podemos darla por terminada. Es trabajo de todas y todos, que nuestras generaciones futuras puedan gozar de los derechos que logramos en el pasado, y que puedan disfrutar de aquellos por los que continuamos luchando en el presente".

Por otro lado, durante su intervención, Patricia Mauri ha agradecido un reconocimiento que ha querido compartir con todas las personas que han formado parte de su trayectoria personal y profesional y ha afirmado que para ella "este premio significa un reconocimiento a las personas" que la han acompañado "durante toda la vida", a quienes le "abrieron puertas y creyeron que era posible cambiar las cosas".

Mauri ha asegurado sentirse "una mujer inquieta y afortunada" por haber encontrado a lo largo de su vida "personas extraordinarias" de las que aprender, especialmente en el ámbito sanitario y social. "He aprendido de mis pacientes y he aprendido que la vida me ha dado mucho más de lo que merecía, por eso sentí la necesidad de devolver una parte sirviendo a los demás", ha señalado. La premiada ha concluido destacando que "la afortunada" en esta historia es ella y que este galardón "es, sobre todo, un premio para compartir".

TRAYECTORIAS "EJEMPLARES"

El Premio Marismas 2026 ha reconocido la trayectoria de Rocío Muñoz, estrechamente vinculada al crecimiento y consolidación de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Huelva (AFA Huelva). Tras ejercer durante catorce años como cuidadora principal de su madre, asumió la presidencia de la entidad en noviembre de 1998, en un momento decisivo para su supervivencia, evitando su cierre y liderando una profunda transformación de la asociación.

Bajo su presidencia, AFA Huelva se ha convertido en una entidad de referencia por la calidad de sus terapias no farmacológicas dirigidas a las personas afectadas por Alzheimer y por el amplio apoyo prestado a las familias cuidadoras, una responsabilidad que sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

Su impulso permitió además la creación de la Federación Provincial de AFA de Huelva en 2002 y le ha llevado a desempeñar cargos de responsabilidad en la Confederación Andaluza de Alzheimer (ConFeafa) y en la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa). Su labor ha sido reconocida con distinciones como el Premio Buena Gente de Huelva o el Premio Manuel Portillo.

Por su parte, Patricia Mauri ha sido distinguida por una trayectoria marcada por el compromiso con la sanidad pública, la igualdad y la acción social. Diplomada en Enfermería por la Universidad de Huelva y especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, acumula más de tres décadas de experiencia profesional en el Servicio Andaluz de Salud, donde ha desarrollado su labor tanto en los hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez como en puestos directivos del Distrito Sanitario Condado-Campiña.

Desde 2024 preside el Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Huelva, desde donde trabaja para "combatir los estereotipos de género" asociados a una profesión históricamente feminizada, fomentar la investigación y favorecer el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. A esta trayectoria se suma su labor voluntaria durante más de treinta años en Cruz Roja Española, organización de la que actualmente es presidenta provincial.

Desde esta responsabilidad ha participado activamente en la respuesta a grandes emergencias y ha impulsado la Unidad de Género de Cruz Roja en Huelva, promoviendo acciones de sensibilización, formación e igualdad real dentro de la institución. En 2022 recibió además el Premio Alma Mater concedido por el Consejo Social de la Universidad de Huelva.

La edición de este año ha tenido igualmente un marcado carácter emotivo con la concesión de un Premio Marismas póstumo a María Clauss, fotógrafa de reconocido prestigio cuya mirada artística y compromiso con la realidad social dejaron "una huella imborrable" en la cultura onubense. Asimismo, durante el acto se ha anunciado que el reconocimiento póstumo correspondiente a la edición de 2027 será otorgado a Elena Ruiz Ángel.