Saiz lamenta que Ayuso hable de "importar pobreza masiva" con la regularización de migrantes que "respalda" el papa

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios antes de presidir el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo en La Rábida (Huelva). - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que la regularización extraordinaria de migrantes "avanza bien" y ha lamentado que este jueves ha escuchado una declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las "que define este procedimiento como que vamos a importar pobreza masiva" que "el papa respalda".

Así lo ha manifestado este jueves la ministra en declaraciones a los medios en La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), donde ha acudido para presidir el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo.

En este sentido, ante la inminente visita de León XIV a España, Saiz dicho que, "de una manera desinteresada su santidad respalda la política migratoria del gobierno de España" y le ha preguntado a Ayuso que si en su reciente audiencia con el papa en el Palacio Apostólico del Vaticano, "le ha explicado el por qué se opone a este procedimiento que lo que busca es dar derechos y dignidad a personas que ya viven en nuestro país".

"Y además procedimientos, que no es el primero, y del que podemos ver los resultados, como suponen siempre, de prosperidad para la sociedad y por supuesto, también, en el centro a las personas que lo están viviendo como lo que es, un procedimiento que les da derechos y que les saca de la invisibilidad", ha remarcado.

Al respecto, la ministra ha subrayado que está visitando "los diferentes puntos de nuestro país" y "compartiendo sesiones muy interesantes, muy operativas y muy efectivas" con las administraciones, "desde lo local" hasta ella misma, como representante del gobierno de España, "y con el papel y la participación de las entidades colaboradoras en materia de extranjería que están distribuidas en todo el país y que están dando lo mejor de sí mismas".

Por ello, ha destacado que el procedimiento "avanza bien" y que en el Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo tendrá la oportunidad de hablar de que la política migratoria "tiene en el centro la inclusión y la regularidad" porque "tener una situación administrativa regular es el primer paso, no el último", pero es "el primer paso".

"Y por eso este procedimiento extraordinario de regularización en nuestro país está también siendo de ejemplo y son muchos los países que preguntan por este procedimiento", ha manifestado.

Finalmente, cuestionada por posibles problemas en el funcionamiento del programa Gecco tras la muerte de una temporera de 40 años en una finca de Huelva --que apunta en inicio a causas naturales-- y cuestionada por si se investigada al respecto, la ministra ha señalado que desconocía este caso concreto pero que España tiene una normativa en materia de extranjería "en la que con contundencia se hace un ejercicio para combatir las mafias y cualquier comportamiento que atente contra los derechos humanos" y que, si se halla algún indicio de algún tipo de delito "se actuará con contundencia".

"No tenemos normativa de primera y de segunda, la normativa laboral es vela por el respeto a los derechos y a los derechos humanos y ese "es el hilo conductor de toda la normativa del Gobierno de España", ha concluido.