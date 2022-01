La Sala de la Provincia de Huelva contabiliza más de 15.000 visitantes a las 12 exposiciones acogidas durante 2021

HUELVA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia, el espacio expositivo de la Diputación de Huelva, ha cerrado el año 2021 con un balance de más de 15.000 visitantes, los que suman las 12 exposiciones que se han realizado a lo largo de los últimos doce meses, según informa la institución provincial.

El año comenzaba con la exposición 'La Little People', del pintor onubense Rafa Pinto. Una muestra que ofrecía un recorrido por su particular universo creativo, en el que destaca su gran colorido, la innovación técnica y el humor, y en el que en esa ocasión hacía protagonistas a sus personajes, La little people, que da título a la propuesta.

'Días de crisálida', una antología del sugerente universo creativo de Faustino Rodríguez, fue la segunda exposición de 2021, con más de una treintena de cuadros de su obra, caracterizada por recrear un universo cargado imágenes poéticas y metafísicas.

En marzo se expuso 'Finibus Onubae' -'Territorios de Huelva', en latín-, de la Asociación Taller de Arte la Escalera, que retrataba en ocho murales algunas de tradiciones, fiestas, costumbres y oficios más arraigadas de las de la provincia de Huelva.

Medio centenar de artistas plásticos interpretaron su visión de 'El Rocío en Platero y yo' en otra muestra concebida por Santiago Padilla, autor de un libro con el mismo título de la muestra, destinada a interpretar esa visión juanramoniana de la romería. Las obras estuvieron acompañadas por primeras ediciones de 'Platero y yo' en todo el mundo.

Mayo fue el mes de 'La genialidad de Andalucía: 28 años de la Beca Daniel Vázquez Díaz (1993-2021)', una muestra colectiva sobre la trayectoria de esta beca para la creación de Artes Plásticas que concede la Diputación de Huelva.

Una veintena de creadores que en su día fueron becados y que ya han consolidado su carrera en el panorama nacional e internacional protagonizaron esta muestra.

Bajo el nombre de 'Archicofradía de la Vera+Cruz y Sagrada Oración en el Huerto, Pintores para un retablo', tomó el revelo otra muestra colectiva de una veintena de artistas que, en diferentes técnicas y formatos, brindaba una mirada artística a una de las celebraciones religiosas y culturales más arraigadas en la provincia de Huelva, como es la Semana Santa.

Cada uno de estos pintores y pintoras ofreció su particular visión de las tradiciones cofrades a través de sus pinceles, ofreciendo en su conjunto un hermoso mosaico de momentos y vivencias.

Durante la temporada estival pudo visitarse la exposición 'Insecta', de Miguel Soto, artista y biólogo, con medio centenar de obras gráficas sobre invertebrados, para difundir la belleza de los insectos polinizadores, con expositores y paneles informativos con los detalles de los invertebrados, desarrollando un trabajo artístico con un objetivo común: su protección.

En septiembre llegó a la Sala de la provincia la exposición "Time-Life", de Esther Morcillo, proyecto ganador de una de las Becas Daniel Vázquez Díaz 2018, convocadas por Diputación. En palabras de la autora, la muestra representaba el intento de "descomponer la realidad para volver a componerla", mediante la técnica de collage.

Una de la muestras más visitadas de 2021 ha sido la de la Sala Histórica de la Guardia Real, una de las actividades destacadas que esta unidad de las Fuerzas Armadas españolas desarrolló en la provincia de Huelva durante el mes de octubre para dar a conocer esta unidad, que nació en paralelo a los Reyes Católicos, en 1504.

Destacada un uniforme por cada dinastía, desde los Reyes Católicos, otro de los Austrias, o el primero de los Borbones con Felipe V, así como información de la Guardia Real hoy en día, para que el público sepa cuáles son sus misiones y "que es de toda la ciudadanía".

El Otoño Cultural Iberoamericano (Ocib) 2021 tuvo presencia en la Sala de Diputación con 'Animal de fondo y formas. La presencia del animal en la colección Olontia de Arte Contemporáneo', homenaje a Juan Ramón Jiménez, con una amplia selección de pinturas, dibujos, fotografías y esculturas en las que la imagen del animal era determinante, tanto en el fondo como en sus formas.

Para dejar constancia de la exposición de homenaje al poeta moguereño, se ha editado una publicación con abundante material gráfico, que incluye textos de la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón; el alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar Cruz; Jaime de Vicente, el escritor Juan Cobos Wilkins y el comisario de la exposición y presidente de la Fundación Olontia, Pablo Sycet.

La penúltima muestra del año, 'Cuevas. La belleza interior', del pintor onubense Manolo Banda, convirtió a la Sala de la Provincia en un recorrido emocional por las entrañas de la tierra. Una exposición pictórica sobre cuevas de diversos puntos de la geografía andaluza y española, la mayor parte de la Gruta de las Maravillas, pero también de Cantabria, Almería, Córdoba y Málaga.

Para despedir 2021, este fin de semana se clausura la exposición 'Retales de Navidad', que ha permanecido abierta durante todas las fiestas navideñas y con la que la Diputación contribuye a conservar y difundir una tradición tan arraigada en la provincia de Huelva. Junto al Belén Provincial, de gran formato, que cada año es visitado por miles de onubenses, se suman una muestra de representaciones de belenes de distintas culturas y rincones del mundo y los trabajos realizados por las niñas y niños que han participado en el III Concurso de Dibujo Navideño para la Felicitación de la Diputación.

Gracias a las nuevas tecnologías, y en respuesta a la situación creada ante la pandemia por covid, las exposiciones de la Sala de la Provincia también pueden visitarse virtualmente. La Diputación puso en marcha el pasado año la posibilidad de realizar un tour virtual por sus exposiciones, facilitando la difusión y alcance de sus muestras al mayor público posible a través de su página web.