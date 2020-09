Salazar: "El PP encasilla a las mujeres en tareas de limpieza con la 'Señora Covid', figura creada en Palos (Huelva)"

HUELVA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha dado muestras del "modo machista y retrógrado" de ver el trabajo profesional de la limpieza de los colegios, "creando la figura 'Señora Covid' para denominar a estas trabajadoras" que van a desarrollar su tarea en los centros escolares de la localidad onubense de Palos de la Frontera, donde gobierna el diputado del PP por Huelva, Carmelo Romero.

Así lo ha expresado la secretaria de Igualdad de la comisión ejecutiva provincial del PSOE de Huelva, Eva Salazar, quien ha coniserado que este asunto es una "barbaridad" y "deja muy claro que el PP encasilla a las mujeres en las tareas de limpieza".

De este modo, Salazar ha salido al paso después de leer un post en la cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento de la citada localidad en el que explica que con el inicio de curso se han realizado "acciones encaminadas a mejorar y facilitar la labor de los estudiantes y docentes, tales como la desinfección de las distintas entradas a los centros escolares --incluidas las escuelas infantiles--, la creación de la figura de la 'Señora Covid', que realizará la limpieza y desinfección de las zonas comunes y los aseos diariamente durante toda la jornada escolar".

En este sentido, la secretaria de Igualdad de los socialistas onubenses ha replicado y publicado en su cuenta de Twitter que "si fuesen hombres serían técnicos especialistas en Covid", por lo que ha clamado que "ya está bien de tanto machismo". Desde las instituciones públicas "estamos obligados a impulsar la igualdad, porque las niñas tienen muchas más opciones en la vida que limpiar --ha comentado Salazar-- y lo tenemos que fomentar de manera obligatoria para que sueñen con aquello que quieran hacer el día de mañana y no piensen que ciertos trabajos son obligados para las mujeres".

Salazar ha agregado que en la sociedad no hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres, sino que todos los empleos pueden ser desempeñados indistintamente por ambos sexos. Por ello, ha asegurado que este tipo de nomenclaturas "no se pueden consentir, porque perpetúan los roles de género, los estereotipos sexistas para trabajos que no solo desempeñan mujeres, sino que también los ocupan hombres".

Por todo ello, desde el PSOE ha pedido al Partido Popular que "reprenda al alcalde" que, en su doble condición de regidor municipal y de diputado en el Congreso, "tiene que dar ejemplo y respetar a las personas sin recurrir a inventar términos que pretenden ser ingeniosos y solo son ocurrencias burlonas". "Si lo que ha pretendido con ello es relajar la tensión ante un problema sanitario de primer orden, no tiene ninguna gracia y desprecia además la digna labor de los profesionales de la limpieza", ha concluido.