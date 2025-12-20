La San Silvestre de Onupolis de Huelva supera la participación de la anterior edición con más de 1.100 inscritos

La II San Silvestre de Onupolis de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La II edición de la San Silvestre de Onupolis, organizada con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva y que tendrá lugar el próximo 30 diciembre, ha alcanzado un "hito histórico" al superar los 1.100 inscritos a falta de más de dos semanas hasta la fecha. Con esta cifra se ha alcanzado un récord de participación sin precedentes para la prueba y aún así los organizadores mantienen las inscripciones abiertas hasta el próximo 28 de diciembre para tratar de alcanzar los 1.400 inscritos.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, en este sentido, la concejal de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, ha destacado la importancia de este logro para la ciudad, con una cifra de 1.100 inscritos que "es un hito para las carreras populares onubenses". Al hilo, la edil ha declarado que están "firmemente comprometidos con el circuito de carreras populares de Onupolis, así como con el fomento del deporte en general en Huelva y este éxito es la mejor prueba de que la colaboración entre el Ayuntamiento y esta entidad onubense, reconocida la I Gala del Deporte de Huelva, está dando frutos que benefician a toda la ciudadanía".

Por su parte, la promotora del circuito de Consulting TPO, Vanessa Arana, ha expresado su satisfacción ante la noticia, y ha afirmado que "estamos emocionados de haber superado los 1.100 inscritos. Es un indicador claro del enorme crecimiento y la aceptación positiva sin precedentes que ha tenido el circuito Onupolis en Huelva durante todo el año". En relación, ha precisado que "este éxito en la San Silvestre, en particular, demuestra el compromiso de la ciudadanía con el deporte y con nuestro evento, consolidándonos como una referencia".

Las inscripciones siguen abiertas en 'www.onupolis.es' hasta el próximo día 28 diciembre a las 20,00 horas. En concreto, las distancias disponibles son 2K para niños, 5K con un recorrido máximo de 90 minutos para todas las edades; 5K de marcha nórdica y 10k con dos vueltas al circuito 5k.

La prueba ofrece premios en metálico y trofeos para los tres primeros de las categorías absolutas de 5K y 10K, trofeos a tres los mejores disfraces, y medallas a los tres primeros de cada categoría en 2k, 5k y 10k. La inscripción en 5K y 10K incluye una "completa" bolsa del corredor con camiseta técnica Luanvi, gorro de Papá Noel y dorsal con chip. Además, todos los participantes dispondrán de fotos gratuitas de la carrera en 'www.onupolis.es' y aplicación de inscripción.

En contexto, el evento mantiene su vertiente solidaria a lo largo de todo el circuito en colaboración con las asociaciones Aocam y Ansares. Organizada por Consulting TPO, la carrera cuenta con el "apoyo fundamental" del Ayuntamiento de Huelva y Toyota Huelva Grupo Nimo, como patrocinadores principales.

Para clausurar el año deportivo, Onupolis celebrará su Gala de Cierre 2025 en la Sala Cultural José Luis García Palacios de Fundación Caja Rural. La entrada será gratuita y, además, se retransmitirá en directo por Huelva TV. En el mismo acto, se presentará la tercera edición del circuito Onupolis 2026 con la presencia de premiados, instituciones, patrocinadores y asistentes.