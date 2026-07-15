Sandfire Matsa celebra 20 años de la reapertura de Aguas Teñidas (Huelva) "convertida en referente de minería moderna"

Interior de la mina de Sotiel Coronada. - SANDFIRE MATSA

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

Sandfire Matsa celebra los 20 años desde que se iniciaron los trámites para la reapertura de la histórica mina de Aguas Teñidas, en Almonaster la Real (Huelva) y que se ha convertido en "un exponente de cómo la minería puede generar desarrollo económico, innovación y sostenibilidad desde el territorio", toda vez que está jugando "un papel estratégico en la minería en Andalucía".

Según informa la propia compañía en nota de prensa, la trayectoria de estas operaciones mineras, que se iniciaron en 2006, ha estado además ligada a la transformación que ha experimentado la minería en Andalucía, en España y en Europa. Por ello, resulta "imposible" hablar de electrificación, energías renovables, movilidad eléctrica, almacenamiento energético o digitalización "sin hablar de minerales, especialmente el cobre".

Al respecto, Sandfire Matsa ha explicado que el cobre forma parte de la Lista de Materias Primas Críticas de la Unión Europea y ocupa una posición prioritaria tanto en el Plan de Acción de Materias Primas Minerales del Gobierno de España como en la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030.

DOS DÉCADAS DE CRECIMIENTO

La historia reciente de Sandfire Matsa es también la historia de una apuesta sostenida por el crecimiento. Tras el inicio de los trabajos para la puesta en marcha de Aguas Teñidas y la construcción y desarrollo de la infraestructura del complejo minero, la compañía continuó ampliando su actividad con el descubrimiento y posterior desarrollo de mina Magdalena y la reapertura de mina Sotiel.

Uno de los hitos que marcó también su evolución fue la ampliación de la planta de tratamiento de mineral, cuya capacidad pasó de 2,2 millones a 4,4 millones de toneladas anuales en 2015, permitiendo acompañar el crecimiento de las operaciones y mejorar significativamente su competitividad.

En la actualidad, la instalación dispone de tres líneas de procesamiento con capacidad para tratar unos 4,7 millones de toneladas al año, operando los 365 días del año. La adquisición de Matsa por Sandfire Resources en 2022 marcó el inicio de su expansión internacional y reforzó las operaciones onubenses dentro de un grupo minero especializado en cobre con gran proyección mundial.

Durante los últimos años, Sandfire Matsa ha seguido avanzando con "importantes" proyectos industriales y de exploración destinados a asegurar la continuidad de las operaciones. Entre ellos destacan el desarrollo de nuevas zonas minerales en Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel, el inicio de la construcción de una nueva Instalación de Gestión de Estériles, nuevas infraestructuras hidráulicas y la obtención de nuevos permisos de investigación.

Durante estos veinte años, la inversión acumulada supera ya los 2.000 millones de euros, destinados principalmente al desarrollo de nuevas infraestructuras, la mejora continua de las operaciones y la innovación tecnológica.

GENERANDO VALOR PARA HUELVA

El crecimiento de Sandfire Matsa ha tenido como resultado una "importante contribución" al desarrollo económico y social de la provincia. La compañía mantiene una plantilla media cercana a 900 profesionales, sumando alrededor de 4.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, vinculados estos últimos a actividades auxiliares, logística, mantenimiento, transporte o servicios.

Aproximadamente el 90 por ciento de las personas que trabajan en Sandfire Matsa son originarias de la provincia de Huelva o residen en ella, por lo que una parte significativa del valor generado permanece en la economía local. La apuesta por el empleo estable constituye "otro de los rasgos diferenciales del proyecto". El 96 por ciento de la plantilla dispone de contrato indefinido y la totalidad de las personas trabajadoras está amparada por un convenio colectivo "sólido" y recién renovado.

La actividad económica de Sandfire también se extiende a la red empresarial del territorio. Cerca del 44 por ciento de los pagos a proveedores de las operaciones mineras beneficia a empresas radicadas en la provincia de Huelva, contribuyendo a dinamizar un ecosistema industrial que ha crecido al calor de la minería.

INNOVACIÓN PARA UNA MINERÍA INTELIGENTE

La innovación ha sido un motor que ha definido la evolución de Sandfire Matsa durante estas dos décadas. Las operaciones mineras incorporan tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas de control remoto de maquinaria pesada desde superficie, plataformas digitales para la gestión de las operaciones, comunicaciones mediante Voz sobre IP y una red de más de 80 kilómetros de Wifi subterránea, que permiten desarrollar una minería más conectada, eficiente y segura para las personas.

La digitalización ha transformado la manera de operar, "mejorando la productividad y situando a las operaciones de Huelva como una referencia nacional en minería inteligente".

Asimismo, la evolución de Sandfire Matsa no solo puede medirse en toneladas producidas o inversiones. Durante estos veinte años, ha reforzado su compromiso con las comunidades donde desarrolla su actividad mediante programas educativos, becas universitarias y de formación profesional, colaboración con centros escolares, acuerdos con ayuntamientos para mejorar infraestructuras municipales y el patrocinio de iniciativas sociales, culturales o deportivas.

Al mismo tiempo, la incorporación de mujeres a todas las áreas de la organización, incluidas las operaciones subterráneas y los puestos técnicos y directivos, refleja la profunda transformación cultural que ha experimentado el sector minero y su apuesta por la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

La celebración de este vigésimo aniversario coincide con un momento "relevante" para la exploración minera europea. Sandfire Matsa continúa impulsando nuevos proyectos de investigación y desarrollo en la Faja Pirítica Ibérica, una de las regiones con mayor potencial geológico del continente.

Veinte años después del inicio de este proyecto, la historia de Sandfire Matsa demuestra que la minería puede convertirse en un motor de innovación, empleo, progreso industrial y desarrollo sostenible. Un camino construido gracias al compromiso de miles de personas que, durante estas dos décadas, han hecho posible la evolución y transformación de sus operaciones mineras.