Sandfire Matsa dona una muestra de mineral de aguas teñidas al Museo Minero de Riotinto (Huelva)

Imagen de una muestra de sulfuros polimetálicos bandeados donada al Museo Minero de Riotinto (Huelva). - SANDFIRE MATSA

HUELVA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sandfire Matsa ha hecho entrega de una muestra de sulfuros polimetálicos bandeados al Museo Minero de Riotinto (Huelva), gestionado por la Fundación Río Tinto. La muestra ha sido instalada en la Sala Augusto Martínez, dedicada principalmente a la Geología, desde donde contribuirá a acercar al público a la minería metálica actual.

Con unas dimensiones de 40x30x15 centímetros, la pieza procede de la mina Aguas Teñidas, una operación subterránea situada en Almonaster la Real, y fue extraída aproximadamente a 700 metros de profundidad bajo la superficie, según ha informado la entidad en una nota.

La muestra está constituida por bandas de pirita, blenda (esfalerita) y galena, junto con bandas de pirita con calcopirita, reflejando de forma excepcional la complejidad y riqueza metalogenética de los yacimientos de sulfuros masivos de la Faja Pirítica Ibérica.

Además, ha señalado que su composición la hace especialmente rica en metales como cinc, cobre, plomo y plata, elementos que han sustentado históricamente la actividad minera de la región y que continúan siendo esenciales para la sociedad actual.

Por sus características mineralógicas y texturales, esta pieza constituye una muestra altamente representativa de las mineralizaciones presentes en las operaciones mineras de Sandfire Matsa.

En este contexto, la entidad ha destacado que la coexistencia de los distintos sulfuros metálicos ilustra los procesos geológicos que dieron origen a estos importantes depósitos minerales y permite comprender la naturaleza de los recursos que se extraen en la provincia de Huelva.

El cobre, conocido como "el metal de la civilización" y extraído desde hace 5.000 años en la Faja Pirítica Ibérica, desempeña hoy un papel estratégico en el desarrollo tecnológico y energético del mundo moderno.

Su elevada conductividad eléctrica, su durabilidad y su versatilidad lo convierten en un material imprescindible para las redes eléctricas, las energías renovables, los vehículos eléctricos, las telecomunicaciones y la digitalización de la sociedad, según han explicado desde Matsa.

La importancia creciente de este recurso ha llevado a la Unión Europea a considerarlo una materia prima estratégica para garantizar la transición energética y la autonomía industrial del continente.

A través de esta donación, los visitantes podrán observar el tipo de menas de las que hoy se extrae el cobre y conocer el vínculo entre los recursos geológicos del subsuelo onubense y los numerosos elementos presentes en la vida cotidiana, tales como teléfonos móviles, sistemas eléctricos, ordenadores, electrodomésticos, infraestructuras de comunicación o vehículos eléctricos, entre otros.

Esta donación representa, además, un ejemplo de colaboración entre la industria minera moderna y las instituciones dedicadas a la conservación y difusión del patrimonio minero, contribuyendo a que las generaciones presentes y futuras conozcan la importancia histórica y estratégica de la minería de la Faja Pirítica Ibérica y su papel en el suministro de materias primas fundamentales para el siglo XXI.

SOBRE SANDFIRE MATSA

Las actividades de Sandfire Matsa, ubicadas en la provincia de Huelva y con tres minas subterráneas en los términos municipales de Almonaster la Real y Calañas, consisten en la exploración y extracción de minerales y su tratamiento en una planta de procesamiento de clase mundial, que opera las 24 horas, 365 días al año.

Como parte de Grupo internacional Sandfire, Sandfire Matsa desarrolla su actividad de forma responsable y segura, para extraer y producir concentrados de mineral de calidad, concretamente de cobre, zinc y plomo.

Según ha informado, el cobre es una piedra angular de la economía global y un metal fundamental para el crecimiento económico internacional, y cada vez más importante por su contribución a la descarbonización del mundo.