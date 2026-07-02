Sandfire Matsa realiza la primera voladura en remoto desde superficie en mina Sotiel en Calañas (Huelva)

Sandfire Matsa realiza la pimera voladura en remoto desde superficie en mina Sotiel - SANDFIRE MATSA

CALAÑAS (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

Sandfire Matsa ha anunciado un "nuevo hito tecnológico" en Mina Sotiel, ubicada en Calañas (Huelva), con la primera voladura controlada de forma cien por cien remota desde la superficie, lo que califica como un avance "clave" en minería inteligente para la provincia.

Según informa la propia compañía en una nota, esta operación, realizada en colaboración con las empresas Insersa y MAXAM, se ha iniciado en la masa Migollas, uno de los cuerpos mineralizados más destacados dentro del yacimiento de Sotiel.

Para avanzar hacia esta zona, se está ejecutando ya el desarrollo de una nueva rampa, que abre una vía estratégica para el acceso a nuevas reservas y que se está convirtiendo además en una infraestructura indispensable para la tecnificación de esta operación subterránea.

CONECTIVIDAD COMO MOTOR DE CAMBIO

El disparo por control remoto de una voladura desde superficie requiere "una gran precisión técnica y una sólida infraestructura de comunicaciones". Para hacer posible este logro, Sandfire Matsa y sus empresas colaboradoras han trabajado durante meses en la planificación y preparación de esta acción, así como en la implementación de puntos de acceso wifi en ubicaciones estratégicas que permiten la conexión a la red de datos y por ende la comunicación entre la mina subterránea y la superficie.

Gracias a esta tecnología, los profesionales de Ingeniería y Dirección Facultativa en esta operación pueden verificar los parámetros de seguridad en tiempo real y autorizar la detonación a distancia en condiciones óptimas para la seguridad de las personas y los equipos y para ganar eficiencia en la producción.

Este logro se une además al "importante progreso" de Sandfire Matsa en materia de minería inteligente. Actualmente, opera tres tipos de máquinas en interior desde dos salas de control remoto situadas en sus minas Aguas Teñidas y Magdalena, gracias a los más de 80 kilómetros de red wifi disponibles en ambas operaciones subterráneas. Se trata de palas cargadoras de mineral; simbas, que son equipos de perforación de barrenos largos para cámaras de producción; y jumbos, que son equipos de perforación frontal diseñados para el avance en minería subterránea y túneles.

Por tanto, más allá de la optimización de los procesos mineros, este hito "refuerza el compromiso de Sandfire Matsa con una minería moderna que prioriza la seguridad en sus instalaciones, al tiempo que impulsa avances tecnológicos que garantizan operaciones más innovadoras y sostenibles", concluye la compañía.