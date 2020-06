Delegada del Gobierno en Andalucía: La OPE "no se hará como en los últimos 32 años"

HUELVA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha indicado este martes sobre el anuncio por parte de Marruecos de que este verano no habrá Operación Paso del Estrecho que "hay que entender la declaración de Marruecos en su plenitud" porque "no es que no se vaya a hacer, es que no se va a hacer como se ha venido haciendo en estos últimos 32 años por la mismas fechas".

Así, en declaraciones a los periodistas en Huelva, García se ha referido a la reapertura de la frontera --que aún no se sabe cuándo se hará-- indicando que el Gobierno de España "lo tiene todo preparado" para que "en el momento en el que Marruecos diga que se abren las fronteras se pueda desarrollar con normalidad".

En este sentido, ha subrayado que la colaboración de la Junta de Andalucía es "necesaria" y ha indicado que le sorprenden "un poco" las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras conocer la decisión anunciada por el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, que calificaba de "prudente y sensata".

De este modo, y sobre los pasos llevados a cabo entre ambos gobiernos, García ha subrayado que el presidente de la Junta ha estado "absolutamente" informado de todo por parte del Gobierno de España".