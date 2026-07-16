Sanlúcar de Guadiana (Huelva) acogerá 'Música en cada rincón', que traslada el arte a los pueblos "más recónditos"

La diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sanlúcar de Guadiana (Huelva) es uno de los municipios elegidos para formar parte del proyecto 'Música en cada rincón' en su edición de 2026, una iniciativa que tiene como objetivo llevar espectáculos musicales de máxima calidad a los lugares más recónditos de la geografía española.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota de prensa, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha señalado que "como la cultura también entiende de emociones y no de kilómetros, este proyecto tiene mucho de símbolo".

"A veces pensamos que los grandes acontecimientos culturales solo pueden suceder en las grandes ciudades, y este programa viene precisamente a desmontar esa idea. Porque el talento no necesita grandes escenarios; necesita personas dispuestas a emocionarse", ha destacado

En este sentido, la Diputación de Huelva participa por quinto año consecutivo en esta iniciativa "que demuestra que la música puede tender puentes, abrir ventanas y convertir cualquier plaza, cualquier puerto o cualquier pueblo en el mejor auditorio imaginable", ha indicado Baquero de una propuesta que en esta edición se amplía en contenidos, que la convierte en algo más que asistir a un espectáculo.

"Hablamos de vivirlo. De tocarlo, de compartirlo. De sentir que, durante unas horas, un pueblo entero respira al mismo compás, y eso tiene un enorme valor. Creemos profundamente en esa forma de entender la cultura: una cultura que no espera a que la gente vaya a buscarla, sino que sale a su encuentro", ha indicado.

'Música en cada rincón' llega el martes, 28 de julio, a Sanlúcar de Guadiana. Será a partir de las 20,00 horas en el Puerto Deportivo, escenario abierto para convertir esta actividad en una velada musical inolvidable, que comenzará con el concierto de Suakai, una formación reconocida internacionalmente por convertir cada actuación en una experiencia donde la música dialoga con las personas.

Tras la actuación, llegará la inauguración de 'La Plaza Suakai', un espacio pensado para convivir con la música de otra manera, seguido de 'El Momentico Suakai', una degustación de productos navarros que nos recuerda que la cultura también se comparte alrededor de una conversación.

Después llegará el 'Landismo Challenge', una divertida experiencia donde los asistentes podrán pedalear al ritmo de los latidos del ciclista Mikel Landa mientras la música marca cada emoción. La noche continuará con 'Reflejos', una aventura interactiva para descubrir el mundo de la música desde dentro; con 'Universo Neomúsica', donde tecnología y creación artística se dan la mano; con el 'Rincón Suaka'i, con Voces del Territorio, donde cada persona podrá contar cuál es ese rincón que inspira su vida, y con un concurso de fotografía y vídeo que permitirá inmortalizar esta experiencia.

Este es el quinto año que la provincia de Huelva participa en el proyecto 'Música en cada rincón'. En 2022 El Granado acogió el espectáculo 'Luces, Música y ¡Acción!', basado en bandas sonoras originales, e interpretadas por algunos de los mejores músicos del país en un concierto que se desarrolló en el entorno del Molino de la Solana.

En 2023, fue Santa Bárbara de Casa el municipio que acogió 'Reflejos' espectáculo elegido para esta ocasión es 'Reflejos', el primer espectáculo musical interactivo a nivel mundial derivado de una obra en la que han participado más de 350 músicos navarros, en el entorno del Molino de Viento.

En 2024, Villanueva de las Cruces fue escenario de el espectáculo interactivo 'Natura', y el pasado verano el proyecto recaló en Valdelarco con 'La Plaza Suakai'. 'Música SÍ puede cambiar el Mundo' surgió en 2016, con la calidad y la variedad como pilares de Suakai.

Por ello, cuenta con una plantilla de músicos formada por los mejores instrumentistas del panorama internacional, que se combinan en distintas formaciones según las necesidades de cada producción. El proyecto se ha convertido en una experiencia completa que transforma lo cotidiano en inolvidable.

"Creamos un punto de encuentro donde se unen artistas, vecinos y visitantes, mezclando tecnología, territorio, cultura y emoción. Instalaciones interactivas, productos locales, espacios inmersivos y conciertos de máxima calidad dan forma a una vivencia tan natural como irrepetible", han señalado sus creadores.