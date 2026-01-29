Sanlúcar de Guadiana (Huelva) advierte de la crecida del río por descarga de la presa de Alqueva

Crecida del río Gudiana a su paso por Sanlúcar de Guadiana (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE GUADIANA

SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) ha advertido de una "importante" crecida del río debido a las descargas de presas que han acumulado mucha agua por las lluvias de estos días. Por ello, han pedido precaución y la retiradas de barcos del pantalán.

A través de sus perfiles de redes sociales, consultador por Europa Press, el Ayuntamiento de Sanlúcar ha advertido que "debido a las intensas lluvias", el río está soportando "crecida debido a la descarga de las presas".

"Es por ello que se avisa a toda la población que extreme cuidados al transitar cerca de sus orillas", ha señalado el Consistorio, toda vez que este jueves ha emitido una nueva publicación pidiendo a los propietarios de embarcaciones que retiren sus barcos del pantalán antes de mediodía debido a la "subida importante" del caudal del río Guadiana, "con riesgo para el pantalán y las embarcaciones".

Asimismo, desde la Junta de Andalucía han confirmado que la crecida del río no está provocada por el caudal aliviado desde Chanza (58 m3/seg), sino por la procedente de la presa de Alqueva portuguesa (1.500 m3/seg).