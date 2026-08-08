Sanz confirma "avances" en el incendio de Niebla (Huelva) aunque con "incertidumbre" ante otro cambio de viento

1109667.1.260.149.20260808230143 El incendio de Niebla (Huelva) continúa activo con más de 4.000 hectáreas afectadas. - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha confirmado unos primeros "avances" en las labores de control del incendio forestal declarado desde el pasado jueves en Niebla (Huelva) y que mantiene a 410 personas desalojadas.

En una declaración ante los medios en el Puesto de Mando Avazando, Sanz ha destacado que "se ha logrado sellar" la cola del incendio, cerca de la zona del vertedero, donde se ha concentrado gran parte de los trabajos durante la tarde de este sábado.

"Se está intentado empezar a cerrar un sellado del perímetro que nos garantice que los nuevos y futuros cambios de viento no vayan a repercutir en más ensanchamiento del perímetro del incendio", ha explicado el vicepresidente de la Junta de Andalucía.

Pese a estos avances, Sanz ha asegurado que la noche se presenta "con incertidumbre" ante un nuevo cambio de viento de noroeste a partir de las 21,00 horas, con rachas que "podría superar los 25 kilómetros por hora".

"Sigue siendo difícil, tenemos una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio porque una vez más vuelve a cambiar el viento, mañana por la mañana vuelve a cambiar el viento. Es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio", ha subrayado.

UN TOTAL DE 410 DESALOJADOS

Sanz ha defendido la decisión de desalojar de manera preventiva a 340 personas de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo porque "en ese momento no se sabía hasta dónde podía alcanzar el incendio". En total son 410 las personas evacuadas desde el inicio del fuego el pasado jueves.

"Era el momento de máxima complejidad por los focos secundarios, que en algún caso había saltado incluso 3,5 kilómetros, lo cual es una auténtica barbaridad", ha destacado el consejero.

Por su delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha explicado que se ha tratado de "una tarde complicada" en la que prácticamente se ha evacuado a los cuatro municipios.

"Algunas de estas zonas son zonas también de recreo, de segunda vivienda, por lo tanto había más habitantes de los previstos e incluso en uno de los municipios había alguna actividad recreativa y efectiva que ha obligado a esforzarse de manera ingente a la Guardia Civil, que ha desplegado más de 15 patrullas en los distintos municipios y en las carreteras", ha detallado el delegado.

Asimismo, Toscano ha indicado que también se ha llevado a cabo el corte de la carretera que une la Palma del Condado con el municipio de Berrocal y también el que une Berrocar con Marigenta, para evitar desplazamientos y retornos de civiles durante las labores de extinción.

También ha destacado que la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha continuado también desarrollando sus tareas, fundamentalmente tenía encomendada la zona del invernadero y la zona también de la planta de reciclaje.

Al hilo, el delegado del Gobierno en funciones ha incidido en que el Gobierno ha ampliado el dispositivo de efectivos de la UME para apoyar en los trabajos de extinción del fuego, llegando a un total de 250 militares y 100 vehículos.

Por otro lado, ha señalado que "aunque las previsiones actuales son menos preocupantes que las anteriores", la ciudadanía no debe bajar la guardia, ser prudentes y ver cuál es la evolución durante la noche.

Toscano ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la Dirección de la Emergencia y con el conjunto de los vecinos de esta comarca, asegurando que el Gobierno va a poner todos los recursos que dispone "con la máxima lealtad institucional y con la máxima colaboración".

A esto se ha unidado Sanz, quien ha destacado la colaboración y coordinación de todas las administraciones implicadas en el dispositivo que está compuesto por más de 500 efectivos entre profesionales del Infoca, la Unidad Militar de Emergencia (UME), el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, el Grupo de Emergencias de Andalucía, la Guardia Civil, Protección Civil, la Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Durante la tarde de este sábado han intervenido un total de 27 aeronaves sobre el incendio entre ellos un helicóptero ligero, 9 semipesados (dos de ellos pertenecientes al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Miteco) movilizados junto a la BRIF La Iglesuela), helicópteros pesados, uno de mando, cuatro aviones de carga en tierra, cuatro aviones anfibios ligeros, cuatro aviones anfibios pesados del Miteco y dos aviones de coordinación aérea de Andalucía.

En paralelo, por tierra, están trabajando unos 94 vehículos en total entre los vehículos de transporte de personal y vehículos pesados de extinción de ambos operativos; una Unidad Médica para Incendios Forestales (UMIF), una Unidad de Meteorología y transmisiones (UMMT), un módulo de mando técnico y 10 unidades de maquinaria pesada (tres de ellas de la UME).

La Junta mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.