Sanz destaca el "importante" despliegue de medios para atajar el "complejo" incendio de Almonaster (Huelva)

Sucesos.- AMP.- Movilizados 13 medios aéreos en el incendio del paraje Las Veredas de Almonaster (Huelva) - INFOCA

CÓRDOBA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha destacado el "importante" despliegue de medios para atajar el incendio declarado en la mañana de este martes en el paraje Las Veredas de Almonaster la Real (Huelva), aunque aún se mantiene "prudente".

A pregunta de los periodistas en Córdoba, el vicepresidente ha señalado que es un incendio que les "preocupa" desde primera hora, por lo que "el día va a ser complejo", pero ha confiando en que con los medios desplegados "se pueda con este incendio".

"Soy prudente en cada uno de los incendios y tengo que esperar a ver la evolución en todo caso, pero en este momento tenemos 13 medios aéreos y disponemos de medios superiores por si fuera necesario para abordar ese incendio", ha abundado.

Al respecto ha explicado que en la zona hay trabajando un helicóptero ligero, cuatro helicópteros semipesados, un helicóptero pesado, cuatro aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros, un avión de coordinación, es decir, "un número importante de medios aéreos".

Además de once grupos de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, expertos en logística, el director del Centro Operativo Provincial, técnicos de extinción, seis autobombas y dos maquinarias pesadas bulldozers.