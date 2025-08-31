Sanz dice que la tauromaquia "tiene muchísimo futuro" y destaca que "Andalucía es taurina y su Gobierno también"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en el chupinazo de las Fiestas Taurinas Tradicionales de Trigueros (Huelva) - EUROPA PRESS/FRANCISCO OLMO

TRIGUEROS (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha destacado este domingo la apuesta del Ejecutivo andaluz en favor de la tauromaquia y ha incidido en el "futuro" que tiene en Andalucía la tauromaquia.

"Andalucía es taurina, y su Gobierno también, y lo decimos sin ningún tipo de complejo, lo hacemos y lo ejercemos", ha dicho Sanz, que ha recordado que "nos acercamos a los 200 municipios taurinos que están incorporados a la red" cuyo objetivo "es blindar, proteger, difundir y promocionar la fiesta".

Así lo ha señalado Sanz, que ha asistido en Trigueros (Huelva) al chupinazo de las Fiestas Taurinas Tradicionales, donde también ha destacado "el ejemplo de servicio público y de apoyo a la cultura, a la tradición, al arte que representa la fiesta" que está dando la Radio Televisión Pública Andaluza con "esos festejos y con esas corridas de toros que están teniendo un resultado espectacular".

"El año pasado duplicamos el número de festejos que se retransmitieron por televisión, y este año vamos a incrementar todavía esa cifra", ha señalado el consejero, que ha aludido, además, a las audiencias que se registran.

"Los toros lo ven en los cinco continentes y, especialmente, muchísima gente joven, por tanto, yo hoy proclamo que la tauromaquia en España y, especialmente en Andalucía, tiene muchísimo futuro, frente a quienes, incluso como es el caso del actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se atreve a decir que la tauromaquia es algo irrelevante".

Al respecto, Sanz le ha dicho que "vaya a las plazas, vea los llenos, y vea también la audiencia que a través de las retransmisiones está teniendo la tauromaquia".

Así, ha incidido en que "el Gobierno de Andalucía va a seguir respaldando la tauromaquia" y ha aludido al nuevo reglamento taurino, que se ha iniciado ya el desarrollo reglamentario, y también a que se va a seguir fortaleciendo el apoyo a las escuelas taurinas.

"El respaldo es pleno, es claro y lo vamos a seguir haciendo en este caso con el siguiente paso que es el desarrollo reglamentario del propio reglamento taurino, que es modelo": "Hoy Andalucía cuenta con el reglamento más moderno, avanzado de España", ha dicho.

Al respecto, ha asegurado que "hay que seguir manteniendo toda la esencia, pero también actualizándonos para mejorar evidentemente el atractivo de la fiesta y la esencia y la riqueza de la fiesta, algo que desde luego desde la Junta de Andalucía vamos a seguir respaldando".

Por otro lado, Sanz, que ha asistido al chupinazo de las Fiestas Taurinas Tradicionales, ha dicho estar "muy honrado" de "vivir el final del mes de agosto en una de las fiestas más potentes que tiene la provincia de Huelva y Andalucía". "Una fiesta singular, muy popular y muy taurina", ha destacado.

Además, ha incidido en "el honor" de compartir el inicio de la fiesta "con uno de los más grandes", con David de Miranda, del que ha dicho, "representa uno de los mejores ejemplos de un luchador infatigable, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, pero también se nota y se ve que tiene dentro un arte muy especial".

Para Sanz, "estamos ante una de las mayores figuras ya de la tauromaquia, pero quizás podamos estar de entre los triunfadores de esta temporada", aludiendo a los resultados. "Tenemos una de las grandes figuras de la tauromaquia del mundo con David de Miranda", ha dicho, al tiempo que asegurado que "es una garantía para el futuro y una garantía para la atracción de público a la tauromaquia", ha concluido.