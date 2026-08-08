Moreno pide extremar la precaución ante la evolución del incendio de Niebla (Huelva): "La seguridad es lo primero"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto de toma de posesión de los delegados provinciales del Gobierno andaluz. A 24 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

HUELVA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido extremar la precaución ante la evolución del incendio forestal declarado desde este pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), que supera las 4.000 hectáreas de extensión y que ha provocado el desalojo preventivo de 340 personas que habitan en los municipios de alrededor.

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, Moreno ha recalcado la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de emergencias ante la expansión del incendio debido a los constantes cambios de viento que dificultan las labores de extinción.

"La complejidad del incendio forestal de Niebla, con los sucesivos cambios de viento, no permite ningún descuido. Por favor, es necesario seguir todas las indicaciones de las autoridades y los equipos de emergencias. La seguridad es lo primero", ha puesto de manifiesto el presidente.

Asimismo, ha agradecido a los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, a la Unidad Militar de Emergencias (UME), y a todos los dispositivos desplazados por sus labores de extinción, quienes a su juicio, "están luchando con coraje y entrega contra el fuego". "Ánimo y mucha fuerza en las próximas horas", ha concluido.