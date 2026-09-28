Andalucía pide al Gobierno "soluciones habitacionales" tras el incendio mortal en el asentamiento de Palos (Huelva)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, este lunes en Huelva. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha expresado su "preocupación" tras el incendio registrado el pasado sábado en un asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva), en el que falleció una persona, y ha reclamado al Gobierno de España una "apuesta importante y potente" para ofrecer soluciones habitacionales y cobertura a los trabajadores agrícolas que residen en estas zonas.

A preguntas de los periodistas en Huelva, Sanz ha dicho que la competencia en materia de asentamientos e inmigración es de "titularidad estatal", si bien ha subrayado que la Junta colabora "allí donde se nos pide".

Asimismo, ha defendido el trabajo de los efectivos desplegados en el siniestro y ha segurado que "los servicios sanitarios y los bomberos actuaron lo más éticamente posible", al tiempo que ha insistido en la necesidad de garantizar unas condiciones "dignas" para los trabajadores del campo.

Respecto al esclarecimiento de las causas del fuego, el consejero ha precisado que la investigación del suceso corresponde en exclusiva a la Guardia Civil, por lo que ha evitado trasladar más detalles al no ser competencia del Ejecutivo autonómico.

Una persona falleció en un incendio declarado el pasado sábado en un asentamiento en el polígono San Jorge de localidad de Palos de la Frontera (Huelva), en el que se vieron afectadas cerca de una veintena de chabolas.

El fuego se inició sobre las 08,00 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido varios avisos por el siniestro. En el lugar intervinieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, de la Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.