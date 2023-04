La Junta pide al Gobierno que "cese la campaña de bulos" sobre Doñana y su "actitud de ataque" a Andalucía

759746.1.260.149.20230414133403 Archivo - El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en imagen de archivo en una entrevista con Europa Press - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido este viernes al Gobierno central que "cese la campaña de bulos" que ha señalado que mantiene en las últimas horas, en una "actitud de ataque" a Andalucía, con "falsedades", "mentiras", y "demagogia" sobre el asunto de Doñana, en referencia a la proposición de ley de PP-A y Vox para la regulación de zonas regables del Condado de Huelva.

En declaraciones a los periodistas tras intervenir en la presentación de la Fundación AI Granada Research & Innovation, Sanz ha señalado que "no vale todo" para "falsear la realidad" e "insultar y atacar Andalucía" porque "haya unas elecciones" el próximo 28 de mayo.

Además, ha exigido a Pedro Sánchez, después de que, según ha explicado, indicara que "no va a permitir que se toque Doñana", una explicación de "cómo se han autorizado pozos ilegales", concretamente 544, conforme al dato facilitado por el consejero, y "13 autorizaciones de extracción de agua subterránea hace escasos meses por parte del Gobierno".

Así que "eso de no tocar Doñana será otro de los fraudes" políticos a los que Sanz ha indicado que "nos tiene acostumbrados" Sánchez, a quien ha afeado que el PSOE haya hecho de este tema un "arma electoral" partiendo de la base de que "la gran mayoría de los que están hablando sobre esta materia no se han leído" la proposición de ley.

De lo contrario, ha proseguido el consejero andaluz de la Presidencia, que habrían "llegado claramente a la conclusión de que precisamente en ningún caso esta proposición de ley afecta al acuífero" ni "se ponen en riesgo los recursos hídricos", sino que es una cuestión de "ordenación del territorio" y que "cuando hubiera agua solo afectaría a regantes que están a 40 kilómetros de la zona del Parque".

Así las cosas, solo "desde la maldad y desde el fraude político" se puede "entender esta actitud de ataque a Andalucía", como a su parecer está haciendo el Gobierno, el cual no puede dar "lecciones de protección" en Doñana tras "años abandonando a Huelva y no cumpliendo con los compromisos en materia de agua con la provincia", ha continuado Sanz.

En ese sentido, el Ejecutivo aprobaba, según ha agregado, "por ley" en 2018 diez obras para "salvar Doñana" y hoy no hay "ninguna iniciada". Además, se habría estado permitiendo que "se tire al mar" un total de "180 hectómetros cúbicos de agua" de la presa de Olivargas porque no está levantada la de Alcolea, que ya tendría que "estar construida".

Por otro lado, la proposición de ley registrada "impide que se puedan utilizar aguas subterráneas" y solo apunta a las "superficiales como consecuencia de las infraestructuras hídricas", que "no se han hecho", según Sanz, "por la incompetencia" del Gobierno central. La Junta, ha resumido, no pone "en peligro nada que tenga que ver con el acuífero" por lo que ha reiterado a Sánchez que "deje de atacar a Andalucía" y "de insultar" al presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, y "respete la autonomía" de la comunidad, que "no es esa esquinita del sur".

Estos comentarios son una "falta de respeto absolutamente inaceptable", ha indicado Sanz, para quien la "sobreescenificación" del Gobierno se debe a los "miedos electorales" por el "pésimo" resultado que ha augurado al PSOE el 28M.