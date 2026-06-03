Sebastián García Vázquez y su legado de la vida cotidiana como forma de pertenencia, en la Sala de la Provincia onubense

Inauguración de la exposición 'Memoria del Andévalo', una antología de la obra del pintor Sebastián García Vázquez (Puebla de Guzmán, 1904-1989). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala de la Provincia acoge desde este miércoles la exposición 'Memoria del Andévalo', una antología de la obra del pintor Sebastián García Vázquez (Puebla de Guzmán, 1904-1989), cuyo legado artístico se encuentra representado en museos como el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, de Bellas Artes de Sevilla, en el de Huelva y en el de Artes y Costumbres populares de Sevilla, entre otros.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el comisario de la muestra, Gustavo Domínguez; y familiares del artista han participado en la inauguración de la muestra, que recoge más de medio centenar de cuadros y dibujos del pintor, figura clave por su estrecha relación con la vida cotidiana del pueblo y por su capacidad para reflejar la memoria colectiva en su obra. La pintura de Sebastián García Vázquez se ha convertido, con el paso del tiempo, en un legado visual imprescindible para comprender la memoria del Andévalo.

Su forma particular de observar lo cotidiano fue una constante desde los inicios de su carrera y una mirada atenta, profundamente vinculada a su tierra natal, Puebla de Guzmán y a las formas de vida de sus paisanos. El artista se preocupó por recoger un testimonio visual de su entorno. A través de sus paisajes, de sus personajes y de sus escenas populares, dejando constancia, casi a modo de diario, tanto de la pervivencia de la tradición como de la evolución de su tierra.

"La memoria es, sin duda, una herramienta fundamental para entender lo que somos: nuestras raíces, nuestra identidad y nuestra transformación. Esta exposición pretende rendir homenaje al legado de Sebastián García Vázquez, un legado que trasciende más allá del valor de lo estrictamente pictórico de su obra. Su pintura adquiere hoy una dimensión especialmente significativa por su capacidad de conservar la memoria de un territorio. Sin restar importancia a su calidad plástica, como así lo atestiguan las medallas nacionales", ha explicado el comisario.

A lo largo de toda su obra aparece de manera constante la visión de su pueblo, más allá del lugar en el que residiera. Puebla de Guzmán fue para Sebastián García Vázquez "algo más que un tema pictórico, sino memoria", por ello, de "especial importancia" son sus dibujos, que recogen su forma de trabajar, casi siempre apoyada en la observación, en la evocación y en la memoria visual.

"Sebastián García Vázquez no solo pintó paisajes, personajes o costumbres. Pintó una forma de pertenencia, una forma de vida. Su obra conserva aquello que el tiempo transforma o amenaza con borrar: las fiestas, los oficios, los rostros, los ritos, los gestos cotidianos y la vida de una comunidad. Por eso, vista desde el presente, su pintura no pertenece únicamente al pasado. Vuelve a nosotros como memoria viva, como testimonio de una identidad, en forma de legado visual imprescindible para comprender la riqueza cultural del Andévalo onubense", subraya Gustavo Domínguez.

La Diputación de Huelva ha estado cerca de Sebastián García Vázquez desde sus primeros pasos, ya que con el apoyo de la institución provincial comenzó a formarse, bajo la enseñanza de Eugenio Hermoso. Este año su obra ha protagonizado el stand de la provincia de Huelva en ARCO, uno de los principales escaparates del arte contemporáneo, recibido un nuevo impulso con el homenaje de una cuidada propuesta colectiva. Un paso importante, al igual que la gran antología que se inaugura, para que su pintura "siga encontrando el lugar que merece y llegue a nuevas miradas".

La exposición se organiza en sentido cronológico inverso: desde la obra más reciente y cercana en el tiempo hasta la más alejada. Esta particular distribución propone al visitante un viaje por la memoria, en el que el recorrido físico por las Sala de la Provincia es también "un desplazamiento hacia sus orígenes". Por lo que aquello que aparece al final de la visita es, precisamente, "lo más distante en el tiempo y por lo tanto lo más alejado de la memoria".

Con esta premisa la muestra se articula en tres etapas diferenciadas. La primera sección corresponde a la etapa final o de retorno, desarrollada entre 1974 y 1982, desde su jubilación como catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla hasta que pinta su última obra para dedicarse a la escritura en Puebla de Guzmán. En estos años, el artista trabaja con intensidad. Su obra había evolucionado en su discurso y en su narrativa, moviéndose entre obras que recogían el recuerdo de su pueblo y los momentos vividos de su juventud, hasta obras de carácter más oníricas.

Son, en muchos casos, obras de pequeño formato, más asequibles para su edad, pero "de enorme intensidad expresiva". Conviene recordar que García Vázquez pintó hasta que sus capacidades se lo permitieron.

La segunda etapa corresponde a la de madurez, se sitúa entre 1944 y 1974. En 1944 obtiene por concurso de méritos la Cátedra de Dibujo del Natural en Movimiento en la Escuela de Sevilla, y comienza la etapa que él mismo denominó "cuadros de recuerdos". Durante estos años, las escenas cotidianas aparecen reflejadas a través de figuras, paisajes y composiciones que permiten apreciar la evolución de las costumbres populares. Son obras realizadas muchas veces desde la distancia y desde la memoria, en las que el artista es "capaz de construir escenas de gran carácter poético, más allá de la mera representación naturalista".

En ellas destaca "un gusto exquisito por el color" y "una capacidad singular para trasladar a los paisajes, ambientes y formas de vida andevaleñas".

La tercera sección corresponde a la etapa de formación y reconocimiento inicial, desarrollada entre 1919 y 1943. En ella se observa la influencia de su maestro Eugenio Hermoso, con quien se inicia en la pintura en Huelva, así como el aprendizaje posterior en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. Esta primera etapa está marcada por cuadros de mayor formato, de corte más costumbrista, y por un notable virtuosismo técnico en la que la representación de la figura individual ocupa un primer lugar.

Es también el periodo en el que obtiene importantes reconocimientos, como la Medalla de Tercera Clase en la Exposición Nacional y la Primera Medalla.

'Memoria del Andévalo' podrá visitarse en la Sala de la Provincia del 3 de junio al 11 de julio, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas de lunes a viernes, y de 10,00 a 14,00 horas los sábados.