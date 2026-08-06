El sector hotelero de Huelva alcanza un 87,29% de ocupación en julio y prevé rozar el 90% en agosto

Archivo - Vista de la playa de la Torre de la Higuera en Matalascañas, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero de Huelva ha informado este jueves de que la ocupación media provincial alcanzó en julio el 87,29%, frente al 82,89% previsto a finales de junio, de forma que la estimación inicial se ha mejorado en un 4,40%, aunque se sitúa en un 1,44% menos que en el mismo mes en 2025, cuando fue del 88,73%.

Así lo ha indicado la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva (APHH), miembro del Círculo Empresarial de Turismo (CETH), que ha subrayado que, no obstante, este mes de julio de 2026 se mantiene "en niveles elevados". Asimismo, prevé una ocupación de hasta el 89,43% en el mes de agosto, lo que supone un 7,37% más que la estimación inicial, mientras que la primera previsión provincial para septiembre se sitúa en el 76,68%.

Según ha señalado la asociación en una nota, aunque la previsión de agosto permanece 2,28 puntos por debajo del cierre de agosto de 2025, que alcanzó el 91,71%, "la mejora respecto a la estimación anterior confirma una evolución más favorable de la demanda conforme ha avanzado la temporada", toda vez que apunta que la revisión de las previsiones "no es homogénea por zonas".

Al respecto, la APHH explica que Ayamonte e Isla Canela presenta el mayor incremento para agosto, con un 16,51% sobre la estimación de junio, seguida de Punta Umbría-Cartaya, con el 9,23%, y Lepe, Islantilla e Isla Cristina, con el 4,98%. También mejoran el interior, con un aumento del 3%, y Huelva capital, con un subida de 2,82 puntos adicionales.

Señala la asociación que la Costa Oriental "constituye la principal excepción", al situarse tanto el cierre de julio como la previsión de agosto por debajo de las estimaciones anteriores. En el Interior, julio queda únicamente un 0,46% por debajo de lo previsto, aunque agosto mejoraría en tres puntos. Una diferencia que, señala, "debe interpretarse con cautela, ya que las previsiones se actualizan como consecuencia de las reservas de última hora".

En conjunto, el cierre de julio y la actualización de agosto "muestran una temporada sólida", de forma que la provincia se mantiene por encima del 87% en julio y se aproxima al 90% previsto para agosto, al tiempo que destaca que la primera previsión de septiembre, situada en el 76,68%, "permite anticipar una continuidad significativa de la actividad turística, aunque con diferencias territoriales y una menor intensidad estacional".

ANÁLISIS POR ZONA

El análisis territorial muestra una mejora generalizada respecto a las previsiones de junio, aunque "con diferencias relevantes" entre zonas. Para septiembre no existe una estimación anterior comparable; los porcentajes actuales constituyen la primera previsión disponible y sitúan a Lepe, Islantilla e Isla Cristina, Huelva capital y la Costa Oriental como las zonas con mejores expectativas.

La Costa Oriental cerró julio con una ocupación media del 87,56%, un 3,35% por debajo de la previsión anterior, mientras que agosto se sitúa en el 86,09%, un 2,07% menos que el 88,16% estimado en junio, y septiembre alcanza actualmente el 80,14%.

Huelva capital cerró julio con una ocupación del 84,56%, lo que supone un 1,08% por encima de la previsión de comienzos de la temporada. Para agosto se estima una ocupación del 85,25%, con un alza de 2,82 puntos, mientras que septiembre se sitúa en el 81,45%.

En Punta Umbría-Cartaya, julio cerró en el 86,40%, un 5,04% por encima de las previsiones iniciales, así como la estimación de agosto alcanza el 87,79%, con una mejora de 9,23 puntos, y septiembre se sitúa en el 72,59%.

La comarca de Lepe, Islantilla e Isla Cristina alcanzó una ocupación del 89,68% en julio, superando en 7,42 puntos la previsión anterior y para agosto se estima un 92,50%, 4,98 puntos más que en junio, mientras que septiembre se sitúa en el 84,40%. Por su parte, Ayamonte e Isla Canela cerró julio con una ocupación del 82,85%, un 1,67% por encima de lo previsto. La actualización de agosto asciende al 90,62%, la mayor revisión al alza del análisis territorial, con 16,51 puntos adicionales y septiembre se sitúa en el 63,78%.

Por último, la comarca del Interior alcanza un 78,54% de ocupación en julio, lo que supone un 0,46% por debajo de la estimación previa, aunque la previsión de agosto mejora del 84% al 87%, mientras que septiembre se sitúa en el 71,80%, "mostrando una evolución más estable de la zona en el tramo final del verano".

La Asociación Provincial de Hoteles de Huelva destaca que la primera estimación de septiembre, del 76,68% en el conjunto provincial, "servirá como referencia para valorar la capacidad del destino de prolongar la actividad turística más allá de los meses de máxima ocupación tal y como viene ocurriendo en los últimos años".