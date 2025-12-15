El sector pesquero alerta del "impacto negativo" del dragado frente a El Portil (Huelva) sobre el caladero de la chirla

Reunión entre el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores 'Santo Cristo del Mar', Manuel Fernández Belmonte, y al alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores 'Santo Cristo del Mar', Manuel Fernández Belmonte, ha trasladado al alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, la "preocupación" del sector pesquero de Punta Umbría por "el impacto negativo" sobre el caladero de la chirla y la pesca artesanal "como consecuencia del dragado que se está efectuando frente a El Portil, para realimentar la playa de Matalascañas".

Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño en una nota, Franández Belmonte también ha lamentado que "el Gobierno central no haya pedido asesoramiento técnico a los que entendemos de esta materia", en referencia al Instituto Oceanográfico y la propia Cofradía de Pescadores de Punta Umbría "que no han sido informados previamente" de una actuación que "tendrá severas consecuencias y duraderas en el caladero, que afecta de lleno a la zona de producción de la chirla y la pesca artesanal de Punta Umbría".

El dirigente de la Cofradía de Pescadores ha realizado estas declaraciones en un encuentro institucional que ha mantenido este lunes con alcalde tras su participación en las negociaciones sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias, que se ha cerrado este fin de semana en el marco de la Unión Europea.

Sobre este asunto, Fernández Belmonte, expresa su "pesar" por "los grandes perjudicados", en relación con la zona Norte de España, pero valora de modo "muy positivo" para el sector del cerco andaluz el acuerdo alcanzado en Bruselas ya que "nos hemos visto beneficiados con la subida que ha experimentado la cuota del boquerón, que supone el 70 por ciento de nuestra facturación" y augura que "superará los tres millones de euros en 2026". También ha añadido que este sector, genera más de 500 puestos de trabajo en Punta Umbría, entre directos e indirectos.

El acuerdo cerrado en Bruselas sobre este asunto recoge un incremento del 63 por ciento de la cuota del boquerón en el Golfo de Cádiz, pasando de 7.266 toneladas a 11.639, de las que casi la totalidad, un 98 por ciento, van destinadas a las flotas de Huelva y Cádiz.

El alcalde ha felicitado al patrón mayor por su "trabajo constante por el sector pesquero al que representa tanto a nivel local, a través de la Cofradía de Punta Umbría 'Santo Cristo del Mar', como en la Andalucía como presidente de Facope" y le ha agradecido "su disposición para darnos siempre información de primera mano". "Las negociaciones que se han alcanzado en Bruselas este fin de semana garantizan los puestos de trabajo y la supervivencia de la Cofradía de Pescadores y la lonja de Punta Umbría", ha concluido el alcalde.