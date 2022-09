Sector pesquero andaluz pide la dimisión del comisario europeo de Pesca tras el "veto injustificado" a la pesca de fondo

HUELVA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) ha pedido este lunes la dimisión del comisario europeo de Pesca tras el "veto injustificado" a la pesca de fondo tras ser publicado el reglamento de la Comisión Europea por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.

Según ha indicado la ferderación en una nota de prensa, este reglamento, que entrará en vigor en 20 días, "afecta gravemente a diversas zonas en el Golfo de Cádiz", prohibiendo pescar con redes de arrastre y otras artes de fondo de 400 a 800 metros de profundidad, "amparándose en un informe con datos de esfuerzo únicamente de la flota de arrastre entre el 2009 y el 2011, frente a los datos aportados por España, actualizados y más precisos".

Así las cosas, el presidente de la Facope, Manuel Fernández Belmonte, ha manifestado que "no existe base científica con suficiente peso para el cierre de ciertas zonas del caladero ni para vetar sin causa alguna la pesca de arrastre de fondo".

"El comisario no ha tenido en cuenta el no rotundo de España en el Comité Consultivo que tenía que dar el visto bueno al informe sobre esta cuestión, con nueve países que se abstuvieron y dos que no participaron", ha indicado el presidente de Facope que ha trasladado su "indignación" al considerar que el comisario "ha hecho caso omiso a la postura de los pescadores españoles, representada por el Ministro de Pesca, actuando de forma poco democrática, sin respeto a los tres pilares fundamentales de la pesca".

Para Fernández "no se cumple" con el criterio medioambiental "que debe justificar este tipo de decisiones, ya que se desconoce si esta prohibición beneficiará a los ecosistemas marinos por carecer de argumento científico, ni tampoco satisface la parte económico-social ya que perjudica no sólo a las familias marineras que dependen de esta pesca, sino también perjudica la cadena de distribución y la gestión de los recursos pesqueros, del que dependen directa e indirectamente muchos puestos de trabajo".

"Todo ello, sin contar el tremendo impacto que supondrá en nuestra exquisita gastronomía, impidiendo la captura de la cigala y parte de la zona de pesca de la gamba blanca y otras especies de gran interés para la pesca, tan valoradas en nuestra costa andaluza", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que el cierre "unilateral" de estos espacios marinos "afectará de forma notable" a países cercanos como Francia, sur de Portugal y "especialmente" a la zona española del Golfo de Cádiz.

"Nos resulta incomprensible el ensañamiento del comisario con los barcos arrastreros. No es la primera vez que sus decisiones se aplican casi a la fuerza. Recordemos cuando acordó reducir el 6 por ciento de los días de pesca disponibles para la flota de arrastre española del Mediterráneo para el próximo año 2022, adicional a la ya llevada a cabo hasta el momento del 17,5 por ciento en 2021. No es la primera vez que golpea a la pesca", ha añadido Fernández Belmonte.

En este contexto, ha destacado que el sector pesquero "siempre" ha contado con "el respaldo" del Gobierno central y autonómico, "que han manifestado de forma constante su postura en contra a la aplicación de dicho reglamento en el sentido comentado".

"Como representante del sector pesquero pedimos el cese inmediato del comisario de Pesca. No puede censurar en su toma de decisiones para acabar con la pesca y sin establecer siquiera flexibilidades que permitan la convivencia y el equilibrio para un sector pesquero que cada día está más castigado", ha concluido.