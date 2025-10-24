Sector pesquero reclama desde Ayamonte (Huelva) una política europea "más equilibrada, sostenible y menos burocrática"

AYAMONTE (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

La VII Jornada Internacional de Armadores Punta del Moral, organizada por la Organización de Productores Pesqueros OPP80, reunió este viernes en Ayamonte (Huelva) a autoridades, armadores y expertos del sector para debatir sobre los desafíos y oportunidades de la pesca europea bajo el lema 'Horizontes de la pesca en la UE: prioridades y retos'. En la misma, se ha reclamado una política pesquera "más equilibrada, sostenible y menos burocrática".

En la apertura, el director de operaciones de la OPP80, Pedro Casado, destacó la "fortaleza" del sector andaluz y la necesidad de "mantener una visión unida ante los cambios normativos y económicos". "Somos herederos de una tradición que ha sabido evolucionar sin perder sus raíces. Nuestra flota es referente en sostenibilidad, y el sello Friend of the Sea para la gamba blanca demuestra que vivir del mar cuidándolo es posible", afirmó antes de reclamar "políticas realistas y cercanas al terreno" y recordó que "detrás de cada barco hay familias y pueblos, no simples cifras de producción".

El subdirector general del MAPA, Manuel Pablos, analizó el envejecimiento de la flota y la falta de relevo generacional, defendiendo la necesidad de renovar buques para avanzar en la transición energética. "Si queremos una pesca más segura y eficiente, necesitamos una flota nueva y jóvenes dispuestos a liderarla", señaló, anunciando que el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 incluirá fondos específicos para la pesca y la economía azul", dijo.

El representante del MAPA dio, además, dos "buenas noticias" para la flota ayamontina: la próxima entrada en vigor de una normativa que simplificará la homologación de titulaciones marítimo-pesqueras, y la publicación en el BOE de una regulación que permitirá adquirir potencia de motor sin depender del segmento de flota, medida que "facilitará la modernización y eficiencia de los barcos".

Por su parte, el director general de Pesca de la Junta de Andalucía, Carlos Alderegüía, abordó "la gran batalla del Mediterráneo", criticando la rigidez del plan europeo WestMed MAP. "El Mediterráneo necesita equilibrio. La sostenibilidad ambiental no puede construirse a costa de la sostenibilidad social", ha manifestado.

El director general de Europêche, Daniel Voces, advirtió de la "urgencia de actuar" ante "la burocracia y la falta de coherencia de la Política Pesquera Común". "Hemos tenido éxito ambiental, pero fracaso socioeconómico. El sector no puede esperar más", subrayó.

El encuentro contó también con las intervenciones de Alejandro Andray, jefe de la Capitanía Marítima de Huelva, sobre la digitalización de los sistemas de rol y despacho, y de Miriam Carrasco, gerente de Galpa Huelva, que destacó el papel de los grupos de acción local en la diversificación costera.