El sector turístico de Huelva ensalza la baja incidencia y llama a "lanzar esta bandera para atraer visitantes"

HUELVA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente Consejo Empresarial de Turismo de Huelva, Luis Arroyo, ha destacado la baja incidencia del Covid-19 en la provincia, por lo que ha señalado que Huelva "puede presumir de eso" y que "hay que lanzar ese mensaje".

Así, en declaraciones a Europa Press Luis Arroyo ha apuntado que "hay que tener respeto, pero no miedo" ante la pandemia y cree que en Huelva "se debería lanzar esa bandera de tranquilidad y confianza" para que llegue a los ciudadanos, porque los datos "son objetivos".

En este punto, ha recordado que esta crisis "no es solo sanitaria, sino también económica" y que "como no se tenga en cuenta esa parte, muchas personas se van a quedar sin trabajo y muchas empresas se van a ver abocadas al cierre".

De este modo, ha subrayado que en el sector "se han tomado todas las medidas de seguridad" para evitar los contagios y que temen que si empiezan a cerrar ciudades o comunidades "dejarán de venir clientes", lo que considera "una ruina".

En este sentido, Arroyo ha indicado que son "conscientes" de que la reactivación económica "no vendrá hasta que no haya una vacuna", algo que "no va a ser a corto plazo", por lo que saben que "mínimo hasta finales del año que viene no va a haber una actividad medio en condiciones".

Esto, ha destacado, le "preocupa" porque el sector lleva casi un año "en blanco" y se prevé que siga así otro año más y "no todo el mundo puede aguantar tanto tiempo así".

Por otra parte, ha destacado los "buenos datos" de ocupación en la Sierra este verano, que responden a que "son hoteles más pequeños y más tranquilos" y que muchos clientes han venido "buscando eso". De este modo, ha reseñado que "si Huelva mantiene los números sanitarios que está manteniendo", se estima que la temporada en la comarca "va a ser buena" y ha destacado que los empresarios de la zona "están satisfechos" dentro de la coyuntura actual.

En cuanto a los precios de los alojamientos de la provincia, ha apuntado que "se han ajustado" con respecto a años anteriores, sobre todo en los alojamientos de costa más grandes, "que han tenido precios acorde a la situación con ofertas muy buenas" porque "son hoteles que antes llenaban con grupos y son precios más ajustados y esa oferta se está aplicando al individual" por lo que los clientes "sí van a notar la bajada".

Asimismo, ha apuntado que este verano "se ha arreglado un poco dentro del año en el que estamos", teniendo en cuenta que los datos iniciales "eran desastrosos" y que hay hoteles "que no han llegado al mínimo y otros que han tenido muy buena ocupación", pero "si se compara con otros años es un desastre", pero que "hay que valorarlo dentro de la situación".