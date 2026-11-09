Seis detenidos y dos investigados por robo de cobre en Palos de la Frontera y Trigueros (Huelva)

Cableado de cobre robado en Palos de la Frontera y Trigueros. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas e investiga a otras dos como presuntas autoras de dos delitos de robo con fuerza relacionados con la sustracción de cobre en las localidades de Palos de la Frontera y Trigueros (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes del Equipo ROCA 4 de la Compañía de Moguer, en el marco de la Operación Odiel 70-Borgoña y dentro del Plan Permanente de Respuesta a las Actividades Ilícitas relacionadas con el cobre.

La primera actuación se inició tras detectarse un incremento de robos de cobre en un Polígono Industrial de Palos de la Frontera. Los autores aprovechaban la actividad de las nuevas construcciones para acceder a las instalaciones y sustraer las bobinas, que posteriormente trasladaban a un lugar apartado para cortar el cableado en fragmentos más pequeños y facilitar su transporte.

Ante estos hechos, los agentes intensificaron los servicios de vigilancia y prevención en la zona. Tras establecer diversos servicios de vigilancia discreta, y en colaboración con el personal de seguridad privada para detectar de forma temprana posibles hechos delictivos, los agentes lograron detener a todos los integrantes del grupo delictivo y recuperar el cableado eléctrico de cobre, dispuesto en bobinas de gran tamaño y valorado en aproximadamente 32.000 euros.

La segunda actuación comenzó tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Trigueros por la sustracción de aproximadamente 2.200 metros de cableado del alumbrado público de un Polígono Empresarial de la localidad.

Los robos, cometidos durante dos fines de semana consecutivos del mes de septiembre, dejaron prácticamente a oscuras distintas zonas de dicho polígono. Las gestiones realizadas por los agentes en colaboración con la Policía Local del municipio permitieron identificar y detener al presunto autor de estos hechos.

Como resultado de ambas actuaciones, la Guardia Civil, en colaboración de Policía Local y seguridad privada, ha esclarecido dos delitos de robo con fuerza relacionados con la sustracción de cobre, con un balance de seis personas detenidas y otras dos investigadas por su presunta relación con los hechos. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana a través del teléfono 062 o mediante la aplicación móvil AlertCops, que permite comunicarse "de forma rápida, gratuita y precisa" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de esta herramienta, los ciudadanos pueden alertar sobre situaciones delictivas de las que sean víctimas o testigos, así como recibir avisos de seguridad cuando se encuentren en zonas afectadas por alguna incidencia.