Representantes de Frente Amplio en Valverde del Camino. - FRENTE AMPLIO

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

Las candidatas número uno y número tres al Congreso de los Diputados por Frente Amplio en Huelva, Rebeca Martín y Celia Ruiz, respectivamente, han defendido este martes en Valverde del Camino las propuestas de la coalición en materia de empleo, derechos laborales y servicios sociales en un reparto de material informativo electoral y han indicado la "importancia" de impulsar desde el Senado estas políticas a través de la coalición Senado de Progreso que "responde a una demanda ciudadana".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, durante una atención a medios, Martín ha reivindicado los avances en materia laboral impulsados por las formaciones que integran Frente Amplio durante su participación en el Gobierno de España, destacando las subidas del salario mínimo interprofesional, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, los incrementos salariales de los empleados públicos y la apuesta por la reducción de la jornada laboral.

"No son historias, son realidades", ha señalado Martín, quien ha situado la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora entre las "principales prioridades políticas de la coalición".

Entre las propuestas de Frente Amplio en materia laboral destaca la reducción de la jornada de trabajo sin merma salarial, la continuidad de las subidas del salario mínimo interprofesional, la lucha contra la precariedad y la brecha salarial de género, así como la actualización de todos los salarios conforme al IPC para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

Esta última medida, defendida durante la campaña electoral por Ada Colau, plantea la universalización de las cláusulas de revisión salarial, de manera que "la protección de los trabajadores frente a la inflación no dependa exclusivamente de lo establecido en sus respectivos convenios colectivos".

Martín ha reivindicado igualmente la vocación de gobierno de la coalición, a la que ha definido como una formación "combatiente que quiere gobernar para transformar la realidad española", y ha advertido del riesgo de que el PSOE "oriente sus políticas hacia la derecha si no cuenta con un contrapeso político a su izquierda".

SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y DERECHOS

Por su parte, la candidata número tres al Congreso y concejal en el Ayuntamiento de Valverde del Camino, Celia Ruiz, ha incidido en la "necesidad" de "seguir avanzando en las políticas sociales y garantizar unos servicios públicos capaces de responder a las necesidades del conjunto de la ciudadanía".

"Frente Amplio lo formamos un conjunto de personas que creemos que una política social es posible, una política en la que los servicios sociales, la igualdad y los derechos sociales sigan avanzando por el bien de todas las personas, no solo de unos pocos como pretende la derecha", ha manifestado Ruiz.

En este ámbito, las candidatas han situado entre sus prioridades el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, la atención a las personas en situación de dependencia, la dignificación del trabajo de los cuidados, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, han destacado la "importancia" de que las administraciones locales cuenten con "recursos suficientes" para "garantizar la prestación de unos servicios sociales de calidad, especialmente en los municipios del medio rural, donde resulta fundamental asegurar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia".

EL PAPEL DEL SENADO EN LAS POLÍTICAS LABORALES Y SOCIALES

Durante la comparecencia, las representantes de Frente Amplio también han destacado el papel de la candidatura conjunta de Senado de Progreso, en la que participa Mónica Rossi, para impulsar iniciativas legislativas que contribuyan a la mejora de las condiciones laborales y al fortalecimiento de las políticas sociales.

"La Cámara Alta tiene capacidad para tramitar iniciativas legislativas, introducir enmiendas a las leyes, fiscalizar la actuación del Gobierno y trasladar al ámbito estatal las necesidades de los diferentes territorios, entre ellas las relativas al empleo, la dependencia, la financiación municipal y la prestación de servicios públicos", han señalado.

Las candidatas han defendido "la recuperación del carácter propositivo del Senado, frente al bloqueo político que, a juicio de la coalición, ha caracterizado la actuación de la Cámara Alta durante la última legislatura bajo la mayoría del Partido Popular".