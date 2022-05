'Senderos de Música' 2022 llega a Jabugo (Huelva) con conciertos gratuitos de 'O'Funk'illo' y Pepe Begines

HUELVA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Músicas del Mundo 'Senderos de Músicas' regresa a la Sierra de Huelva y Picos de Aroche, en esta ocasión a Jabugo, que acogerá el festival el primer fin de semana de julio con las actuaciones de 'O'Funk'illo' y Pepe Begines, entre otros.

Según ha indicado el ente provincial, será la quinta edición de este encuentro musical y cultural que amplía la oferta turística, medioambiental y gastronómica de la comarca, según ha señalado el vicepresidente de la Diputación, Juan Antonio García.

"En los últimos años hemos visto cómo se han consolidado actividades como las Jornadas Medievales de Cortegana, la Noche Blanca de Aracena, la Cabalgata de los Reyes de Higuera, la Feria del Jamón de Aracena, las diferentes Jornadas Micológicas, las rutas Gastronómicas y del Jamón, las múltiples actividades de senderismo... Creemos que existe la experiencia y el hábito de visitar esta parte de la provincia de Huelva en busca de experiencias únicas y verdaderas, siendo Senderos de Músicas una de esas propuestas en el período estival", ha apuntado García.

De este modo, tras las dos primeras ediciones celebradas en Higuera de la Sierra, la tercera en Arroyomolinos de León y la pasada en Cala, Jabugo, según ha señalado el vicepresidente, reúne "unas características naturales y gastronómicas especiales que merece la pena apoyar y un encuentro de músicas del mundo es la propuesta cultural más apropiada para conseguirlo".

En este sentido, García ha estado acompañado por el alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, quien se ha mostrado confiado en que 'Senderos de Músicas' en su municipio "abra las puertas a un turismo musical y a disfrutar de la música", ya que el Festival "reúne todos los ingredientes para que la gente venga a visitar Jabugo a principios de verano".

Por parte de Música es Amor, productora del Festival, Curro Donaire ha adelantado que se trata de un Festival "ecléctico e intergeneracional, que va a conectar con todo tipo de público".

Asimismo, con entrada gratuita para las dos jornadas, el festival dará el pistoletazo de salida la tarde del viernes, 1 de julio con 'Latidos Brasil Fusión', un pasacalles que acompañará al público hasta el recinto ferial desde la plaza del Jamón.

En esta misma jornada los asistentes podrán disfrutar del concierto de La Tarambana y, por último, del enérgico show de la banda 'O'Funk'illo', que encabeza el cartel de este día. Los conciertos en vivo serán en el escenario del Recinto Ferial San Miguel.

Por otro lado, el sábado, 2 de julio, la jornada comenzará a mediodía en la plaza con la actuación de la banda 'Nomad'. El recinto ferial abrirá sus puertas a las 21,00 horas para continuar con 'The Agapornis'. Le seguirá en el escenario 'Calambres', cuyas "versiones imposibles" darán paso al fin de fiesta de 'Pepe Begines sin chanclas', el nuevo proyecto del líder de 'No me pises que llevo chanclas'.

Además, durante ambos días, la buena música estará acompañada de una barra de bebidas y comidas, y aderezada con el mercadillo de artesanía del propio recinto, además de las selección musical a cargo de Dj Dr. Música Ismael, que se encargará de amenizar el final de cada jornada de conciertos.

En la rueda de prensa también ha estado presente el hasta ahora director Festival, Francisco Cuberos, quien por motivos personales ha dado "un paso al lado" y va a trabajar en la creación de una Asociación de Amigos de Senderos de Música, después de cuatro ediciones en las que el festival está consolidado". Como representante de los músicos, Pablo Feria, líder de Calambres, ha manifestado su agradecimiento por participar en un festival en el que comparte cartel con "grandes amigos".

El festival tendrá una difusión estatal con especial hincapié en las provincias limítrofes de Andalucía, Extremadura e incluyendo a Portugal. 'Senderos de Músicas' es un festival de formato medio, capaz de concentrar a más de mil personas visitantes y locales, alternando actividades complementarias, además de los conciertos gratuitos, mostrando nuevos nombres de la música junto a otros ya consagrados.

CARTEL DE 2022

La banda sevillana 'O'Funk'illo' descargará todo su "funky andaluz embrutessío" el próximo 2 de julio en Senderos de Músicas 2022, a través de himnos que abarcan desde el metal, al flamenco, y pasando por el reggae, como 'En el campito' o 'Rulando'.

Por otro lado, La Tarambana (Jerez de la Frontera) es el proyecto personal de Dani Quiñones, reconocido bajista de 'Los Delinqüentes' y ''Smiling Bulldogs, que presentará en el festival su primer disco, publicado por Serie Gong Productores y que lleva por título 'Fuerte y flojo'.

Asimismo, los gaditanos 'The Agapornis' vuelven a la carga con 'Forty Years Late'. Un EP edición vinilo de 10" donde "se dejan llevar por sus instintos más primarios, zambulléndose plenamente en el profundo mar de la época dorada del rock". El rock de finales de los 60 y principios de los 70 fue "esencial" en la formación musical de los miembros de 'The Agapornis', de ahí estas ganas de volver a sus raíces y la sensación de haber nacido 'Cuarenta Años Tarde', ha señalado el ente provincia.

Además, Pablo Feria es el creador de 'Versiones Imposibles', una propuesta musical "novedosa" que lleva adelante junto a su banda, Calambres y que desde hace dos años es la banda del show del Comandante Lara. Se trata de "combinaciones únicas" de músicas y letras con las que logra una mezcla "rompedora y llena de energía". Un juego al que se ve arrastrado todo aquel que lo escucha.

Por último, Pepe Begines, cantautor que comenzó su carrera musical como líder de 'No me pises que llevo chanclas', continúa con su proyecto 'Pepe Begines sin chanclas', con el que recorre la discografía de Pepe Begines, la música de Silvio y Luzbel y de Kiko Veneno que lo han acompañado toda la vida y, por supuesto, las canciones de su banda de toda la vida.