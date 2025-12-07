La Sierra de Huelva inaugura la Navidad con un fin de semana de actividades culturales y tradicionales

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, visitando un Belén. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sierra de Huelva ha dado la bienvenida a la Navidad con un fin de semana especialmente vivo, marcado por una amplia programación cultural, gastronómica y tradicional que ha llenado de ambiente las calles, plazas y entornos naturales de la comarca. Ferias, mercados, actuaciones musicales, actividades artesanales y belenes vivientes han congregado a numerosos vecinos y visitantes, consolidando a la Sierra como uno de los destinos navideños más singulares de la provincia.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha desarrollado este domingo una intensa agenda por la comarca, acompañado por el diputado de Reto Demográfico, José Carlos Roda, y por los regidores de los distintos municipios visitados, según ha precisado la institución provincial en una nota.

Durante la visita, Toscano ha destacado "la explosión de la Navidad" que vive la Sierra estos días, subrayando que el ambiente en los municipios "refleja la fuerza de un territorio que sabe cuidar sus tradiciones y abrirlas a quienes vienen de fuera".

Asimismo, David Toscano ha señalado que la comarca "combina patrimonio natural, gastronomía y vida cultural de una forma única", y ha descrito el paisaje de estos días como "un campo con colores extraordinarios, pueblos llenos de actividad y una hospitalidad que convierte cada rincón en un lugar para quedarse".

Por otro lado, el presidente ha insistido en que el turismo en la Sierra "es empleo, es riqueza y es una oportunidad para fijar población", poniendo en valor el esfuerzo de los ayuntamientos para diseñar una programación que "permite disfrutar tanto a los vecinos como a quienes visitan la comarca durante los días festivos".

En relación con la identidad serrana, ha afirmado que "no solo se vive, se siente", y ha defendido que la autenticidad de la Sierra "es un valor que debemos proteger y proyectar, porque forma parte de lo que somos como provincia".

Toscano ha remarcado que "la Diputación estará siempre al lado de los municipios", especialmente cuando "la cultura, la tradición y la participación ciudadana se convierten en motor de cohesión y de orgullo colectivo".

Linares de la Sierra ha sido el primer destino del recorrido realizado por el presidente, que ha participado en la actividad De Andalucía a Belén, dentro del programa Tierra de Cultura, celebrada en la plaza de toros con la actuación de Regina.

En Fuenteheridos, el presidente ha visitado la Feria de la Castaña, una celebración que ensalza uno de los productos emblemáticos del otoño serrano y que convierte al municipio en un espacio de convivencia, gastronomía y tradición. Degustaciones, mercado artesanal y actividades familiares han dado forma a un evento que combina patrimonio natural y cultura rural.

Asimismo, Toscano ha recorrido el belén viviente de Valdelarco, una representacion que moviliza cada año a voluntarios y visitantes y que mantiene viva una tradición profundamente arraigada . En Alájar, el presidente ha participado en la apertura del programa de Navidad que el municipio ha elaborado para estas fiestas.

En la jornada de este domingo el presidente ha estado en el Mercadillo Navideño de Arroyomolinos de León, un espacio de artesanía, productos típicos y ambiente festivo, donde ha compartido impresiones con productores y visitantes.

Posteriormente, se ha trasladado hasta Cumbres Mayores, donde se celebra Saborea Cumbres, la feria gastronómica y cultural del municipio, con degustaciones, demostraciones culinarias, talleres, música en directo y actividades vinculadas al patrimonio local. El evento incluye la preparación de la ración de jamón ibérico de bellota más grande del mundo, convertida en símbolo del municipio y de la Sierra.

Esta tarde de desplazará a Castaño del Robledo para asistir a uno de los conciertos programados en el marco de las Jornadas de Jóvenes Intérpretes, ofrecido en el órgano barroco más antiguo de la provincia, un instrumento de notable valor histórico. Una actuación que realza el patrimonio musical y arquitectónico de la Sierra.

El fin de semana culminará en Aracena con la tradicional noche de Rehiletes, una celebración ancestral en la que haces de luz y fuego recorren las calles del municipio. Transmitida de generación en generación, constituyendo uno de los hitos culturales más reconocidos y esperados de la Navidad serrana.

La extensa programación que se despliega por los distintos rincones de la Sierra durante el periodo navideño forma parte del compromiso permanente de la Diputación de Huelva de colaborar con los ayuntamientos y de impulsar iniciativas que refuercen la actividad cultural, social y turística de la comarca.