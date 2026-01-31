Sindicatos alertan de un "grave altercado" en el Centro Penitenciario de Huelva

Archivo - Imagen de archivo de la prisión de Huelva. - ACAIP - Archivo
HUELVA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
La sección sindical del Centro Penitenciario de Huelva de CSIF y Acaip-UGT han advertido de un "grave altercado" producido el pasado viernes 30 en el centro penitenciario de Huelva a raíz de un amotinamiento de decenas de presos y "la agresión a los funcionarios que trataban de abortarlo". No obstante, fuentes penitenciarias han matizado a Europa Press que el altercado se ha saldado sin heridos.
En concreto, las mencionadas fuentes han precisado que "no ha habido ningún motín" y que "no se ha perdido el control", al tiempo que han indicado que "unos internos se han opuesto a que se los llevaran a aislamiento". Sin embargo, pese a que "ha habido que usar la fuerza física", han concretado que no hay heridos tras el incidente.
En cambio, CSIF Huelva ha relatado en un comunicado que un preso "ha agredido brutalmente a otro interno residente, necesitando asistencia sanitaria por heridas" durante el traslado de un "interno conflictivo" a uno de los módulos habilitados para este tipo de reclusos.
Por su parte, Acaip-UGT ha señalado en una nota que los hechos se iniciaron "cuando un interno agredió violentamente a otro con el objetivo de forzar su traslado a un módulo concreto", momento en el que los funcionarios de servicio "procedieron a trasladar al agresor al módulo de aislamiento".
Posteriormente, según ha apostillado el sindicato, varios internos del módulo al que el agresor pretendía ser trasladado "reaccionaron de forma violenta, llegando a levantar una barricada con mesas y sillas en la sala de día, desde donde increparon y amenazaron a los funcionarios", y han cifrado entre diez y doce los internos que mantuvieron "una actitud claramente violenta y desafiante".