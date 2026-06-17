Solicitan que la rotonda de la avenida de la Ría de Huelva lleve el nombre del periodista Tomás Domínguez Ortiz

El periodista Tomás Domínguez Ortiz. - COLEGIO DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA EN HUELVA

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Huelva ha solicitado al Ayuntamiento de Huelva que la futura rotonda proyectada en el entorno de la actual avenida de la Ría sea denominada rotonda Tomás Domínguez Ortiz, en homenaje a quien fuera "uno de los periodistas onubenses más destacados del siglo XX y una figura clave en el desarrollo institucional y económico de la capital".

La petición ha sido acordada por unanimidad por la Junta Directiva de la demarcación territorial del Colegio en su reunión celebrada el pasado 16 de junio de 2026 y ha sido trasladada mediante escrito a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha indicado en una nota.

Con esta iniciativa, el Colegio de Periodistas pretende contribuir a la recuperación de la memoria de Tomás Domínguez Ortiz, "cuyo nombre estuvo vinculado durante décadas a una de las principales arterias de la capital". La antigua avenida Tomás Domínguez Ortiz pasó a denominarse avenida de la Ría en 2005, "desapareciendo así del callejero una figura estrechamente ligada a la historia contemporánea de Huelva".

Desde el Colegio se destaca que Tomás Domínguez Ortiz desarrolló "una intensa trayectoria profesional" en medios de comunicación como El Odiel y La Provincia, además de colaborar en diversas publicaciones de ámbito provincial y regional. "Su compromiso con la profesión periodística quedó también reflejado en su participación en la primera junta directiva de la Asociación de la Prensa de Huelva, constituida en 1910", ha remarcado.

Junto a su labor periodística, desempeñó "importantes responsabilidades públicas e institucionales" como concejal del Ayuntamiento de Huelva, vicepresidente de la Cámara de Comercio y presidente de la Junta de Obras del Puerto durante más de dos décadas, "contribuyendo decisivamente a la modernización de las infraestructuras portuarias y al desarrollo económico de la ciudad".

El presidente del Colegio de Periodistas de Andalucía en Huelva, Juan Antonio Hipólito Domínguez, ha señalado que la propuesta "busca rendir un homenaje justo y permanente a una personalidad que forma parte de la historia del periodismo onubense y de la propia construcción de la Huelva moderna".

Asimismo, la entidad considera que la futura rotonda "constituye una oportunidad adecuada para recuperar el reconocimiento público a Tomás Domínguez Ortiz sin alterar la actual denominación de la avenida de la Ría, compatibilizando la identidad urbana actual con la preservación de la memoria histórica local".

Por último, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Huelva hace un llamamiento a la Asociación de la Prensa de Huelva, así como al conjunto de profesionales de la comunicación, instituciones y entidades culturales de la provincia, para que "respalden esta iniciativa destinada a preservar y difundir el legado de uno de los referentes históricos del periodismo onubense".