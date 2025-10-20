Un sondeo de Target Point señala que dos de cada tres onubenses "apoyan" la minería en la provincia de Huelva

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un sondeo sociológico realizado por Target Point para Emerita Resources España indica "un amplio respaldo social" al sector minero en la provincia de Huelva. Según el estudio realizado el pasado mes de septiembre por esta empresa de consultoría, análisis de datos e investigación demoscópica, con una muestra de más de mil entrevistas, "dos de cada tres onubenses valoran positivamente la actividad minera (71%), mientras que solo un 5% se muestra totalmente en contra".

Así lo ha indicado Emerita en una nota, en la que señala que la minería "obtiene una nota media de 6,71 sobre 10", cifra que "asciende a 7,32 en la comarca de El Andévalo", donde "el peso histórico del sector y su gran impacto económico son más notables" y es donde la compañía está desarrollando su proyecto IBW de minería verde e innovadora "que marcará el camino de la nueva minería".

Indica Emerita que el informe muestra que "los más jóvenes --de 18 a 29 años-- y las personas mayores de 60 años" son los grupos que "mejor valoran la minería, reflejando que tanto las nuevas generaciones como quienes han vivido la evolución del sector reconocen su relevancia social, industrial y laboral". En conjunto, remarca que "la minería es vista como una actividad estratégica para la provincia de Huelva, vinculada al desarrollo económico, la innovación y el empleo de calidad".

El proyecto IBW de Emerita Resources en la zona del Andévalo Occidental, que contempla una inversión de 350 millones de euros y la creación de más de 1.600 empleos directos e indirectos, "es percibido de forma especialmente positiva entre los onubenses", señala la compañía, que señala que "entre quienes conocen la empresa, la valoración media de su actividad y proyectos alcanza un 6,51 en la provincia de Huelva, y llega hasta un 7,95 en la zona occidental de la provincia, lo que sitúa a Emerita como una de las empresas más valoradas del sector".

De este modo, señala que el estudio "confirma que la ciudadanía asocia a Emerita con oportunidad económica, reactivación industrial y compromiso medioambiental, especialmente en las zonas rurales del Andévalo y toda la zona occidental de la provincia".

Desde Emerita han destacado que "este estudio confirma lo que se viene observando sobre el terreno, que la minería forma parte de la identidad de Huelva y cuenta con un apoyo social muy sólido". "Dos de cada tres onubenses valoran positivamente el sector, y eso nos anima a seguir trabajando con responsabilidad y transparencia", ha señalado un portavoz de la compañía.

"El respaldo ciudadano demuestra que la sociedad onubense percibe la minería moderna y verde que desarrollamos con nuestro proyecto IBW en El Andévalo como una fuente de empleo, innovación y sostenibilidad. Nuestro proyecto en el Andévalo Occidental supone una inversión de 350 millones de euros y la creación de más de 1.600 empleos directos e indirectos, algo que marcará un antes y un después en el desarrollo económico de la comarca y que transformará la provincia en su conjunto", ha añadido.