La soprano María de los Ángeles Castro en los Conciertos Líricos de Fundación Caja Rural del Sur de Huelva

El fagotista Martín Augusto. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La soprano María de los Ángeles Castro, acompañada al piano por Pablo Cruz y el fagotista Martín Augusto, intervendrán en la noche de este jueves, día 12 de marzo, a las 20,00 horas, en los Conciertos Líricos que promueve Fundación Caja Rural del Sur con la Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, será el salón de actos del Centro Cultural 'José Luis García Palacios' el escenario para este nuevo encuentro con la música y el canto y la recaudación de la entrada será destinada, como siempre, a obras benéficas, en este caso a las Hermanas de la Cruz.

Las entradas están ya a disposición del público en la Sala de Exposiciones del mencionado Centro Cultural en la calle Mora Claros, en horario de 11,00 a 13,00 horas.

María de los Angeles Castro es actualmente profesora de Canto en el Conservatorio Profesional 'Javier Perianes' de Huelva. Nacida en Málaga, comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, en las especialidades de solfeo, piano y canto, obteniendo el título de Licenciada en Música, en la especialidad de Canto.

Sus profesores de canto han sido: María José González, Francisco Heredia, María Victoria Durán, Encarnación Sarmiento, Linne Kurseknabe, Pedro Barrientos, Inmaculada Llamas y Alicia Molina. Empieza su andadura musical como coralista en la Coral Santa María de la Victoria y, poco después, del Coro de Ópera de Málaga.

Su primer contacto con la escena tuvo lugar en el Teatro Maestranza de Sevilla con 'La Bohème' bajo la dirección del Maestro Franco Zefirelli, obteniendo un gran éxito de crítica. Desde entonces ha participado en distintas producciones operísticas. Interviene como solista en la inauguración del Auditorio Príncipe de Asturias de Torremolinos.

Además, actúa como protagonista en las zarzuelas representadas 'La Dolorosa', 'Los Claveles' (ambas de J. Serrano) y 'La del manojo de rosas' de P. Sorozábal, llevadas estas por los principales teatros de Andalucía. Entre otras obras importantes, ha interpretado 'El Mesías' de G.F. Händel.

Ha intervenido como solista en los Conciertos XV y XX Aniversario del Coro de Ópera de Málaga y en la grabación también como solista de un CD de villancicos del compositor Benito Acosta, así como en la grabación de la película 'Padre coraje'. Ha sido directora de la Coral Nueva Melodía de Campillos (Málaga) y profesora en la Escuela Municipal de esa misma localidad al tiempo que compaginaba sus actuaciones por distintos países de Europa. Ha sido profesora en los conservatorios de Granada y Cádiz.

El fagotista Martín Augusto Bouwens tambiém es profesor del Conservatorio 'Javier Perianes' de Huelva. Natural de Requena (Valencia) comienza sus estudios elementales en su ciudad natal en la Sociedad Musical 'Santa Cecilia' de Requena con José María Gómez, continuando estudios profesionales y superiores con Vicente Manuel Palop y Juan Enrique Sapiña, en los conservatorios de Buñol y Valencia.

Amplía conocimientos en la interpretación de fagot moderno e histórico con los profesores Klaus Thunemann, Marco Postinghel, Stefano Canuti, Gustavo Nuñez, Sergio Azzolini, Donna Agrell, Josep Borràs y Carles Cristóbal. Ha realizado grabaciones CD Retrovem la Nostra Música: 'Cervera Lloret', 'Mariano Pérez Sanchez' y 'Pedro Sosa.

Ha trabajado como profesor de fagot en la Sociedad Musical 'Santa Cecilia' de Requena y Centro Estudios Musicales Benifaiò (Valencia); Conservatorios de Zaragoza, Monzón, Alcañiz y Huesca (Aragón); Calahorra y Logroño (La Rioja).

El pianista Pablo Cruz es natural de Huelva. Inicia su formación en el Conservatorio Profesional de Música 'Javier Perianes' de dicha localidad bajo la tutela de María Ramblado, culminando esta etapa con la profesora Marideli Rodríguez. Posteriormente, traslada su residencia a Badajoz para realizar el Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil' con Ángel Sanzo.

Asimismo, complementa su formación pianística con la de Historia y Ciencias de la Música en las Universidades de Salamanca y Heidelberg (Alemania). En 2010, consolida su formación pianística obteniendo el Grado de Baccalaureat en el Real Conservatorio de Música de Bruselas, donde se perfecciona con Patricia Montero y Dorotea Haers.

Ha recibido clases magistrales con maestros de relevancia internacional como Andrzej Jasinski, Almudena Can, Tibor Szasz, Eldar Nebolsin, Nino Kereselidze, Alexander Kandelaki, Claudio Martínez-Mehner, Mariana Gurkova y Tommaso Cogato entre otros. Como intérprete, ha desarrollado una notable actividad concertística en escenarios de España, Alemania y Bélgica.

Especializado en el acompañamiento vocal, posee una sólida trayectoria colaborando con diversas formaciones corales y como pianista repertorista en la Escuela de Canto de Valverde del Camino. Ha ejercido de profesor de piano en los conservatorios de Segovia, Ávila, Burgos, Soria y Huelva. En la actualidad, desempeña su labor como pianista acompañante de canto en el CPM 'Javier Perianes' de Huelva.