La Subdelegación del Gobierno en Huelva reafirma su compromiso con "la igualdad real y efectiva"

Acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) en la Subdelegación del Gobierno en Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha presidido este jueves el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), donde se ha procedido a la lectura de la Declaración Institucional aprobada por el Consejo de Ministras y Ministros. La subdelegada ha subrayado que el Ejcutivo ha ratificado, "una vez más, su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y con la garantía de su plena autonomía en todos los ámbitos".

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, el acto ha contado con la participación de mujeres en representación de diversas instituciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de organizaciones sociales, que han intervenido en la lectura conjunta de la Declaración Institucional.

Además, ha puesto de relieve que la protección de los derechos de las mujeres "continúa siendo un reto global, en un contexto internacional marcado por la persistencia de desigualdades, el retroceso de derechos en algunos países y el impacto especialmente grave de los conflictos armados sobre mujeres y niñas". En este sentido, la declaración institucional hace referencia a situaciones como las de Afganistán, así como a los efectos de la guerra en Ucrania y del conflicto en Palestina, que agravan las condiciones de las mujeres y niñas.

Por otro lado, la subdelegada ha destacado los avances logrados en los últimos años "gracias al impulso de políticas feministas". "España ha alcanzado cifras récord de empleo femenino, con mas de diez millones de mujeres ocupadas, y la brecha salarial de género se sitúa en el 15,7%, el valor mas bajo de la serie histórica", ha señalado.

Asimismo, ha remarcado que la brecha salarial en el trabajo a tiempo completo "ha descendido hasta el 4,9%". Entre las medidas adoptadas por el Gobierno de España, ha puesto en valor la revalorización de las pensiones, "que ha mejorado la protección económica de millones de mujeres"; la reforma laboral y el incremento sostenido del salario mínimo interprofesional, "con especial impacto en los sectores feminizados"; la extensión de los planes de igualdad y el refuerzo de la transparencia retributiva; así como la ampliación de los permisos iguales e intransferibles por nacimiento.

Rico también ha hecho referencia a la aprobación de la Ley Orgánica 2/2024, que garantiza representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de decisión política, institucional y económica. Igualmente ha destacado los avances normativos en el ámbito científico y universitario, que incorporan medidas específicas para atraer y retener talento femenino, especialmente en áreas STEM.

En materia de lucha contra la violencia de género, el Gobierno de España ha reforzado los instrumentos institucionales a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y de la especialización de los órganos judiciales prevista en la Ley Orgánica 1/2025, mejorando la atención a las víctimas y la eficacia de la respuesta institucional.

Además, la subdelegada ha puesto de relieve el informe presentado por el Ministerio de Igualdad sobre violencia digital contra las mujeres, que alerta de que el 70% de las denuncias en canales especializados corresponden a este tipo de violencia. Este fenómeno afecta especialmente a mujeres con voz pública, como políticas, periodistas o activistas, y se manifiesta mediante ataques sexistas centrados en su apariencia, con una finalidad que las empuja en muchos casos a abandonar el espacio digital.

"Debemos garantizar que el entorno digital sea también un espacio seguro y libre de violencia para las mujeres. No podemos permitir que el odio y el acoso silencien voces femeninas ni empobrezcan nuestro debate democrático", ha afirmado María José Rico.

La subdelegada ha insistido en que "ninguna sociedad puede considerarse plenamente democrática mientras la mitad de su población siga encontrando obstáculos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, y ha hecho un llamamiento a seguir avanzando en corresponsabilidad, estabilidad laboral y en la construcción de un sistema público de cuidados que no penalice la trayectoria profesional de las mujeres".