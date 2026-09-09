La subdelegada destaca la integración de Huelva con su puerto con el soterramiento de la avenida de Hispanoamérica

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, este miércoles explicando el proyecto. - EUROPA PRESS

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado este miércoles la autorización por parte del Consejo de Ministros de una inversión de 77 millones de euros destinada a la licitación mixta para el soterramiento de la avenida de Hispanoamérica y la construcción de un aparcamiento subterráneo. Esta actuación, ha explicado, busca "transformar" la movilidad y "favorecer" la integración entre el puerto y la ciudad.

En rueda de prensa, Rico ha explicado que el proyecto abarca el soterramiento de un tramo de 1.033 metros de la citada avenida --desde el centro comercial Aqualon hasta la glorieta del muelle del cargadero de minerales-- y la creación de un parking adyacente con capacidad de 880 metros, además de un gálibo superior a los cinco metros en el túnel para garantizar el gálibo técnico necesario.

La subdelegada ha enmarcado esta partida dentro de un plan de inversiones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que contempla más de 260 millones de euros para el Puerto de Huelva en el horizonte 2026-2030, en el marco de una envolvente estatal que supera los 7.000 millones de euros para el conjunto del sistema portuario español.

Según ha resaltado Rico, el objetivo principal es dotar a la capital onubense de un espacio "más peatonal" donde el ciudadano sea el protagonista, incrementando las zonas verdes sin perder la capacidad operativa y logística del Puerto de Huelva, posicionado "entre el quinto y el séptimo puesto del ranking nacional" como puerto de interés general.

Asimismo, ha remarcado la "apuesta" del Ejecutivo central por un modelo basado "en la conectividad, la competitividad y la sostenibilidad medioambiental, situando a Huelva como referente en la transición energética limpia a través de iniciativas vinculadas al hidrógeno verde y la economía circular".