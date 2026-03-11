La subdelegada en Huelva asegura que el Gobierno trabaja con "transparencia" y pide "no hacer conjeturas" sobre Adamuz

Archivo - Imagen de archivo de uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz. - Europa Press - Archivo

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha asegurado este miércoles, tras conocerse el contenido de las cajas negras de los dos trenes accidentados en Adamuz (Huelva), que el Ejecutivo trabaja para "llegar hasta el final" en la investigación y "averiguar la verdad y depurar responsabilidades", por lo que ha pedido "no hacer conjeturas", ya que "hay una comisión técnica objetiva que lo está analizando".

A preguntas de los periodistas, Rico ha remarcado, no solo como representante, sino "también a título personal", que el Gobierno "siempre va a estar con las víctimas", por ello, "se sigue trabajando de una manera muy prudente y a puerta cerrada". "No queremos comerciar y nos parece muy triste que se hagan desde otras fuerzas políticas una especie de mercantilismo y de comercio con el dolor", ha aseverado.

"Vamos a ir trabajando para llegar hasta el final, para averiguar la verdad, para depurar responsabilidades y llevar la investigación desde un ámbito objetivo, para eso tenemos la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que acaba de abrir esas cajas negras para intentar contarnos esos 15 segundos que fueron determinantes, y supimos que pese a que los maquinistas frenaron a tiempo y redujeron la velocidad, no pudo ser porque ya no había margen de espacio para evitar que colisionaran", ha abundado.

Por ello, ha insistido en que desde el Gobierno "se quiere transparencia, objetividad, y la alineación con las víctimas". "Siempre nos tendrán aquí para ayudarlos, no solo con ese paquete de ayudas que ha diseñado el Gobierno, sino desde la cercanía. Mi teléfono está permanentemente a disposición, la de la oficina técnica, exactamente igual", ha señalado.

"Sé que las investigaciones son lentas porque tienen que ser precisas y certeras, por ello, no nos podemos aventurar a hacer conjeturas, puesto que hay una comisión técnica objetiva que lo está analizando. El Gobierno va a estar siempre apostando por esa transparencia", ha enfatizado.

Asimismo, la subdelegada ha recordado que se encuentra abierta la oficina de ayuda a las víctimas para tramitar el paquete de ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno, pero e incluso desde la Subdelegación "técnicos se están acercando a sus casas porque hay personas que han quedado demasiado impactadas con lo que han vivido y no tienen la fortaleza de desplazarse a un organismo público y venir a contar y a exponer su realidad y su dolor a funcionarios, que son de lo más cercanos, próximos, y empáticos que se puede elegir".

"Vamos donde nos necesiten, estamos intentando que esas ayudas lleguen rápido para que ellos puedan reconstruir su vida y todo lo que sea investigar para depurar responsabilidades y llegar al final", ha concluido.