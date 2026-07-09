La subdelegada en Huelva destaca los 180.000 euros del Gobierno en el proyecto 'Cuatro elementos de Berrocal'

La subdelegada del Gobierno en Huelva,María José Rico, durante su visita a Berrocal. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

BERROCAL (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha visitado el municipio de Berrocal para conocer el desarrollo del proyecto 'Cuatro elementos de Berrocal, una iniciativa financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con una inversión de de lago más de 180.000 euros, destinada a "impulsar un modelo de desarrollo sostenible que convierta el patrimonio natural, científico, histórico y paisajístico del municipio en una oportunidad de crecimiento económico y de lucha contra la despoblación".

Según informa la Subdelegación en una nota de prensa, Rico, que ha estado acompañada durante su visita por el alcalde, Ángel Luis Romero, ha destacado el compromiso del Gobierno de España con los municipios del medio rural mediante inversiones que "favorecen la cohesión territorial, generan oportunidades de empleo y contribuyen a fijar población".

En este sentido, ha señalado que el reto demográfico se afronta apoyando proyectos que nacen del propio territorio y que aprovechan sus recursos para "construir un futuro con mas oportunidades para la ciudadanía".

Este proyecto toma como hilo conductor los cuatro elementos de la naturaleza --agua, tierra, fuego y aire--, estrechamente vinculados a la identidad de Berrocal. A partir de ellos se ha diseñado una estrategia de desarrollo local que busca consolidar el municipio como un destino de turismo de naturaleza, científico, deportivo y cultural, al tiempo que favorece la actividad económica y el emprendimiento.

Para alcanzar estos objetivos, el regidor local ha señalado que la iniciativa contempla cinco líneas de actuación. La primera consiste en la puesta en funcionamiento de seis viviendas rurales, dotando al municipio de una infraestructura de alojamiento que permita prolongar la estancia de los visitantes y "generar un mayor impacto económico en el comercio y la hostelería local".

La segunda prevé la modernización del Centro de Interpretación, mediante recursos audiovisuales inmersivos que pondrán en valor la singularidad del entorno del río Tinto, el patrimonio geológico, la memoria del incendio forestal de 2004 y el potencial del turismo astronómico.

El proyecto incluye además la recuperación y adecuación de la red de senderos del municipio, con actuaciones de limpieza, acondicionamiento e instalación de señalética; la creación de un área de servicios para bicicletas convencionales y eléctricas, fomentando una movilidad sostenible para recorrer el entorno; y una estrategia de comunicación y promoción destinada a posicionar a Berrocal como un destino emergente vinculado al turismo de naturaleza y al desarrollo sostenible.

Durante la visita han constatado que el proyecto se encuentra en el ecuador de su ejecución y avanza conforme al calendario previsto. La subdelegada ha subrayado que este proyecto constituye "un ejemplo de como la colaboración entre el Gobierno de España y las entidades locales permite impulsar iniciativas que generan nuevas oportunidades económicas, ponen en valor el patrimonio de los municipios y contribuyen a hacer frente al reto demográfico desde la sostenibilidad y la innovación".