La subdelegada en Huelva espera que España pueda "celebrar 50 años más de libertad" y de Estado de "bienestar"

HUELVA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha mostrado su deseo de que España pueda seguir celebrando "otros 50 años de libertad" y "seguir cumpliendo muchos más años de la Constitución", así como que apuesta por "el Estado del bienestar" y que "se sigan defendiendo los servicios públicos".

Así lo ha manifestado Rico en una entrevista concedida a Europa Press, cuestionada por sus deseos para este 2026, subrayando que espera que se "siga apostando por la democracia que gozamos como el mejor sistema de gobierno", en que la ciudadanía "elija sus representantes y tenga libertad para poder votar y para disfrutar de todos los derechos que nos ha traído".

Asimismo, la subdelegada ha destacado que ambiciona que "no haya un minuto más de silencio en la puerta de la subdelegación" por casos de violencia de género, algo que le "duele", para que "no tengamos que reconocer, condenar y acompañar a los familiares de las mujeres y niños que mueren víctimas de violencia de género" porque "desgraciadamente son muchos niños los que se sienten también huérfanos".

Igualmente, Rico ha deseado salud, "pero pública, de calidad y para todos" y "mucha educación, pero pública y de calidad", así como una universidad pública "bien financiada". "Hay que apostar por los servicios públicos, tenemos que seguir manteniendo este estado de bienestar que tanto nos ha costado y tenemos que seguir apuntalando con políticas progresistas, con una ideología de intentar defender lo común" porque "sin lo común no tenemos nada", ha enfatizado.

"Y que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado con las mujeres de Amama, viendo todos estos casos desgraciadamente desgarradores, con esa cantidad de mujeres que están sufriendo errores en la gestión tan poco diligente, tan poco empática, tan poco transparente, por parte del gobierno de la Junta Andalucía, en algo tan desgarrador que tenía que llevarnos a lo humano para solucionar este problema, para ponerse en la piel de estas mujeres", ha añadido.

En este sentido, aboga por "seguir potenciando" todo lo público, apuntando que "el gobierno lo está haciendo con políticas de becas, con políticas de apuestas", pero afirma que "tenemos que alinearnos todas las administraciones". "Nunca ha recibido tanto Andalucía, nunca tanto dinero. Más de 53.800 millones, además de toda la financiación del Estado, para que eso se utilice en educación, en sanidad o en dependencia".

"Quiero que la gente no tenga que esperar dos años para que le reconozcan una valoración de dependencia, que la gente no tenga que esperar meses para tener una prueba diagnóstica, que no tenga que sufrir errores y no reconocer ese error públicamente y ponerse en la piel de estas mujeres. Yo sé que todo lo que estoy pidiendo es posible, es una cuestión de voluntad política. El gobierno lo está intentando y yo quiero que otras administraciones lo intenten también, que lo hagan realidad porque tienen recursos, porque les vienen del Gobierno de España", ha remarcado.

Finalmente, la subdelegada ha destacado que las administraciones tienen que sentirse "alineadas con la población" porque están "para servir". "El ciudadano tiene que ser el centro. Somos servidores públicos y la ciudadanía lo tienen que notar y espero que noten que el Gobierno está, pero tiene que notarlo de todas las administraciones públicas, no podemos seguir así. Creo que todos estos deseos son ambiciosos, pero posibles", ha concluido.