'La Suprema' y 'El Rapto', películas presentadas este miércoles que compiten por el Colón de Oro del Festival de Huelva

HUELVA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La Suprema', sobre el coraje y la persistencia de un pueblo aislado contra las desigualdades y el olvido, y 'El rapto', inspirada en la Argentina postdictadura, han sido los largometrajes presentados este miércoles que compiten por el Colón de Oro en el Festival de Huelva y que ya han podido ver "con buen recibimiento" los espectadores.

La cinta colombiana es el primer largometraje del director Felipe Holguín y ha sido presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Holguín mezcla el drama y el humor para contar la historia de superación de toda una comunidad que lucha por mejores condiciones.

Felipe Holguín debuta en el Festival de Huelva como director con 'La Suprema' (Colombia, 2023), que ha presentado este miércoles, y que ha obtenido el Premio Coral de Postproducción en el Festival de Cine de La Habana y que aspira a llevarse el Colón de Oro en el certamen onubense. Holguín se ha mostrado "muy contento" con la proyección de la película en el Gran Teatro.

"Fue espectacular. Es un sueño que mi ópera prima esté aquí en Huelva. Se me acercaron muchas personas para agradecerme, y eso para mí es demasiado. Es al revés, el que está agradecido soy yo. El mayor logro es que la gente esté conectando con la historia que contamos", ha asegurado.

Al respecto, el director colombiano ha explicado que la historia de 'La Suprema' es "una lucha por la existencia", ya que "todos los personajes dicen: 'Tengo sueños, tengo ilusiones'". "Todos luchan porque les pongan en el mapa", ha añadido.

"La Suprema es el reflejo de la cantidad de pueblos que viven en situaciones de precariedad, pero que no se quedan en la tragedia, si no que viven su realidad desde la esperanza y la resiliencia. Estos pueblos no solo están en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo", ha declarado el director.

Además, Felipe Holguín también ha hablado de la "importanci"a de que su primera película compita por el Colón de Oro en el Festival de Huelva, porque es un certamen "muy cercano para nosotros, que lo vivimos desde hace muchos años desde el otro lado".

"Tuve la oportunidad de venir en 2018 y nos dimos cuenta del lado humano que hay detrás del festival. Espero que esta presencia nos abra puertas en España", ha afirmado.

La historia transcurre en una remota aldea colombiana sin electricidad ni servicios básicos en la que una adolescente, Laureana, convence a todo el pueblo para encontrar la forma de ver a su tío boxeando por el título mundial. Con una gran mezcla entre drama y humor, Holguín habla al público del coraje y la persistencia de toda una comunidad que lucha por tener mejores condiciones y por aparecer en el mapa.

Los actores Elizabeth Martínez, Antonio Jiménez y Pabla Flórez lideran el elenco de esta película que ha sido filmada en la vereda de Matuya, en el municipio de María La Baja, y en la ciudad de Cartagena de Indias.

'La Suprema' (Colombia, 2023) fue seleccionada para presentarse en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el Festival de Cine de Río de Janeiro.

'EL RAPTO'

Por otro lado, tras el éxito cosechado en los festivales de Venecia, Toronto o Zurich, 'El Rapto' (Argentina, 2023) llega al Festival de Cine de Huelva para competir por el Colón de Oro. En esta ocasión, el actor Jorge Marrale ha sido el encargado de presentar en el certamen onubense el largometraje dirigido por la cineasta argentina Daniela Goggi. Jorge Marrale, que visita el certamen onubense por tercera vez, ha reconocido que "siempre es muy grato estar en Huelva". Una visita con la que también ha podido reencontrarse con el público del Festival.

"Ayer con la proyección pude certificar que, siendo una película muy argentina, tiene un mensaje muy universal y pude compartir las reacciones de la gente", ha explicado.

El veterano y reconocido actor ha asegurado que la película "ha sido muy bien recibida" en Argentina, "y más en un momento importante donde estamos a punto de volver a votar". "A 40 años de recuperar la democracia, tenemos que saber que si no la defendemos la podemos perder", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que "la memoria, la verdad y la justicia son elementos fundamentales para no perder de nuevo la democracia".

Marrale ha indicado que 'El Rapto' tiene "de significativo que la familia de la película nos representa a toda Argentina, a todo el país", por lo que es una película "muy impactante" y ha subrayado que ha sido "un placer trabajar en ella con grandes actores como Rodrigo de la Serna, que es uno de los más brillantes de toda Argentina".

Ambientada en la misma convulsa época de transición democrática que 'Argentina, 1985', la trama se centra en el personaje de Julio Levy, que regresa del exilio a la empresa familiar tras la dictadura. La película recrea un intenso thriller en el que se muestra cómo la situación política de un país puede destrozar a toda una familia.

Se aborda así la carga emocional y social de aquellos tiempos, reflejando el desafío de construir una sociedad sobre las ruinas de un régimen autoritario, a su vez que evidencia las huellas de poderes que operaban más allá del espectro gubernamental.