Suspendida la circulación de trenes entre Jabugo y Valdelamusa por la cercanía del incendio de Almonaster (Huelva)

Archivo - Estación de Jabugo (Huelva). - SUBDELEGACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre Jabugo y Valdelamusa, de la línea Huelva-Zafra, ha quedado suspendida, a petición del Infoca, por el incendio declarado este martes en el paraje Las Veredas de Almonaster la Real (Huelva).

Según ha confirmado Adif a Europa Press, la circulación está suspendida entre Jabugo y Valdelamusa, a petición de los bomberos del Infoca, ya que el incendio que afecta desde la mañana de este martes al municipio se encuentra "próximo a la vía".

No obstante, desde Renfe han confirmado que "no hay en estos momentos trenes de viajeros que puedan verse afectados", el único que podría verse afectado, en caso de no restablecerse, sería el MD Huelva-Jabugo-Galaroza, que tiene previsto su paso por la zona a 17,30 horas.

Los bomberos continúan trabajando en las labores de extinción del incendio con un importante despliegue de 50 efectivos por tierra, seis camiones autobombas, seis helicópteros --uno ligero, cuatro semipesados y un pesado--, siete aviones --cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y un ACO--, Unidad Médica, dos agentes medioambientales, expertos en logística, el director del Centro Operativo Provincial, técnicos de extinción y dos maquinarias pesadas bulldozers.