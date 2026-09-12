Suspendida la circulación de trenes entre La Palma del Condado y Escacena (Huelva) por un incendio

Archivo - Imagen de archivo de viajeros en una estación de tren. - RENFE - Archivo

HUELVA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre los municipios onubenses de La Palma del Condado y Escacena ha tenido que ser suspendida este sábado debido a la presencia de un incendio próximo a la infraestructura, que afecta a los trenes que conectan Huelva con Sevilla.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, sobre las 14,15 horas de la tarde han recibido un aviso informando de la presencia de un incendio de pasto que se ubica en el kilómetro 56 de la vía ferroviaria, a la altura de Paterna del Campo (Huelva) y que está cerca de las vías del tren.

Hasta dicha ubicación, la sala coordinadora ha desplazado a efectivos de bomberos de la Diputación de Huelva, Guardia Civil y al Servicio de Extinción de Incendios Forestales, el Infoca, para tratar esta emergencia y sofocar el fuego.

Por su parte, Renfe ha detallado a través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, que se encuentran afectados los trenes de Larga y Media Distancia de Renfe que conectan Huelva con Sevilla. Asimismo, Adif ha indicado también por esta misma red social que se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros cuyos trenes se han visto afectados por esta incidencia.