Suspendido el concierto de Chloe de la Rosa en las Colombinas de Huelva por problemas administrativos

HUELVA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concierto de Chloe de la Rosa previsto para este domingo, 3 de agosto, en el escenario principal de las Colombinas queda suspendido por problemas administrativos.

Según el Ayuntamiento de Huelva, la representación de la joven artista no entregó a tiempo la documentación necesaria que exige la Inspección de Trabajo y la Junta de Andalucía para autorizar un espectáculo público con la participación de menores, por lo que no pudo recibir a tiempo la confirmación por parte de ambas administraciones. Sin las garantías legales exigibles no es posible la celebración del concierto.

El resto de la programación prevista para el día se mantiene como estaba fijada. Así, Melody comenzará su actuación a las 23,00 horas. A las 00,30 tendrá lugar el espectáculo de drones y a partir de la 01,00 horas el concierto de Chanel.

El Ayuntamiento de Huelva ha lamentado lo sucedido y trabajará para la celebración de "las mejores Fiestas Colombinas posibles, siempre desde el respeto máximo de la legalidad y con todas las garantías para asistentes y artistas participantes".