Terminan las obras de optimización y mejoras en el campo de Fútbol Playa de la calle Jabugo de Huelva

HUELVA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, ha anunciado este miércoles la finalización de las obras de optimización y mejoras en el campo de Fútbol Playa de la calle Jabugo.

Según una nota del Consistorio, el proyecto ha sido financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) Next Generation EU, a través de la convocatoria del Consejo Superior de Deportes regulada por la Orden CUD/702/2023 y ha contando con un presupuesto superior a 400.000 euro.

La actuación ha tenido como objetivo ampliar y mejorar la funcionalidad del complejo, con la implantación y puesta a punto de dos pistas de fútbol playa, así como la realización de mejoras complementarias vinculadas a accesibilidad, eficiencia energética y digitalización, "con el objetivo de reforzar el papel de esta infraestructura municipal como espacio apto para eventos deportivos con capacidad de atracción turística", ha afirmado Rubio.

De este modo, entre las intervenciones desarrolladas se ha incluido la terminación y puesta a punto del campo de fútbol playa, los trabajos de saneamiento y drenaje para la adecuación de la parcela, la ejecución de las obras principales de optimización y mejora del complejo, la coordinación de seguridad y salud y asistencia técnica a la dirección de obra, la incorporación de una plataforma software de gestión deportiva para la explotación integral de la instalación y otras mejoras puntuales centradas en el suministro y la colocación de césped artificial en el entorno.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que con esta actuación "prevé reforzar la continuidad de uso del complejo por clubes, escuelas y competiciones, así como consolidar la actividad federada y ampliar programas de promoción deportiva, contribuyendo a un mayor impacto social al poder incrementar la participación juvenil, la inclusión con el impulso de la participación femenina, además de continuar mejorando el posicionamiento de Huelva como sede de eventos vinculados al Fútbol Playa".