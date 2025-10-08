Toscano espera que la Alta Velocidad siga "un ritmo aceptable" y Huelva tenga "unos trenes del siglo XXI"

Archivo - El presidente de la Diputación, David Toscano, junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha dado este miércoles la "bienvenida" al anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de la adjudicación por 31,4 millones de euros de la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la línea ferroviaria de Alta Velocidad con Sevilla y ha señalado que espera que la infraestructura "siga con un ritmo aceptable" y que la provincia tenga "unos trenes del siglo XXI".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas durante la presentación del proyecto de Emerita en la provincia, donde Toscano ha señalado que desde la mesa de infraestructuras de la Diputación "lo que quisimos es evitar el mal debate político", de forma que "entre todos estamos intentando calmar las aguas y que sea una realidad lo que Huelva necesita".

Al respecto, ha subrayado que "el AVE era una de esas infraestructuras fundamentales en ese libro blanco de las infraestructuras de Huelva". "Y esperemos que siga con un ritmo aceptable", ha añadido.

"Creo que en estos momentos Huelva necesita seguir estando conectado de una manera mucho más rápida con Sevilla y no debemos olvidar que es importante, además del AVE, el poder tener una conexión rápida con Sevilla y sobre todo unos trenes del siglo XXI. Pero toda la noticia que sea el que a Huelva llegue a infraestructura, en este caso como el AVE, pues bienvenida sea", ha concluido.